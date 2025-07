Nem hagyja nyugodni a sötét botrány Donald Trumpot: hiába a bejelentés, egy múltbéli levél is előkerült

Az amerikai elnök a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy felhatalmazta a Pam Bondi vezette igazságügyi minisztériumot, hogy indítványozza az illetékes bíróságnál az Epstein-per esküdtszéki vádemelési eljárását követően zárolt, "releváns" tanúvallomások nyilvánosságra hozatalát.

Trump a lépést az "Epstein-ügynek szentelt nevetséges mennyiségű sajtóval" indokolta, majd hozzátette,

ennek az ÁTVERÉSNEK, amelyet a demokraták művelnek, most azonnal véget kell vetni!

President Trump—we are ready to move the court tomorrow to unseal the grand jury transcripts. pic.twitter.com/hOXzdTcYYB https://t.co/hOXzdTcYYB