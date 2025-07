Elege lett Trumpnak, keményen üzent Putyinnak: sarokba szorítaná az eredeti ultimátum átírásával

Csalódtam Putyin elnökben, nagyon csalódtam benne. Ezért meg kell vizsgálnunk a helyzetet, és csökkenteni fogom az 50 napot, amit neki adtam

- fejtette ki Donald Trump Keir Starmer brit miniszterelnök társaságában Skóciában.

Az amerikai elnök újságírói kérdésre közben közölte, mától számítva "körülbelül 10-12 nap" az új ultimátuma a Kreml számára,

azaz Moszkvának két héten belül tűzszünetet kellene kötnie Ukrajnával.

Trump on Russia: I’m going to make a new deadline of 10 or 12 days from today. We don’t see any progress being made. pic.twitter.com/DINQBwqxL5 https://t.co/DINQBwqxL5