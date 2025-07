Az Iznanka, vagy angol nevén „The Wrong Side” szélsőségesen oroszpárti Telegram-csatorna követett el újabb baklövést. Beszámolójuk szerint ugyanis az orosz támadás következtében a Csernyihivi régióban található Priluki település közelében

megsemmisült az ukrán titkosszolgálat egyik UH-60 helikoptere.

A támadás után a környéken „blackout” lépett életbe, a támadás helyszínét és az oda vezető útvonalakat lezárták. Az elektronikus hadviselés és a légvédelem maximális teljesítményen működik

– írta a portál. A Mash Telegram-csatorna szerint a rakétacsapást egy Iszkanderrel hajtották végre.

Russians apparently destroyed the Ukrainian GUR UH-60 Blackhawk while it was parking in the Pryluky Airbase, Chernihiv pic.twitter.com/iHAk99VJii https://t.co/iHAk99VJii