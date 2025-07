Nagyon megindultak az oroszok, komoly fenyegetést kapott Putyin – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán légierő közzétette a napi jelentését az éjszakai orosz drón- és rakétatámadásokról. Ezek szerint Oroszország összesen 324 Sahed-típusú drónt indított ukrán célpontok ellen, ezek közül 309-et hatástalanítottak. Ezeken felül 4 darab Kh-101 cirkálórakétából kettőt sikeresen hatástalanítottak, valamint

3 Kindzsal aeroballisztikus rakétát indítottak az ország ellen, ezeket nem sikerült semlegesíteni.

Another day, another massive Russian aerial attack.Shot down:309/324 Shahed drones2/4 Kh-101 cruise missiles0/3 Kh-47M2 Kinzhal aeroballistic missilesThe Ukrainian Air Force adds that the Kh-47M2 aeroballistic missiles did not reach their targets. pic.twitter.com/xQf3DdcJLv https://t.co/xQf3DdcJLv