Lecsaptak a Gerányok: szétlőtték az ukrán hadsereg egyik stratégiai fontosságú központját

Folytatódott az oroszok „szokásos” éjszaki légitámadása Ukrajna ellen, ennek egyik egy kulcsfontosságú célpontja volt a pavlohrádi vasútállomás. A leírások szerint a drón- és rakétacsapások követlen előzménye, hogy Ukrajnában leállt a kulcsfontosságú „Virazs” rendszer, ami a légi helyzet megfigyeléséért felel. Az Mk.ru szerint ennek is köszönhetően az útnak indított Gerány drónok többsége szinte akadálytalanul érte el a célpontját, az ukrán jelentések viszont cáfolják az állítást, a többség lelövéséről beszélnek.

Az egyik legnagyobb csapás a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrád városát érte, a kamikaze drónok elsősorban a vasúti pályaudvart vették célba.

A leírás alapján legalább négy drón is elérte a célját, a bejelentés szerint éppen utánpótlást rakodtak az állomáson. Információk szerint a rakomány a pokrovszki frontra irányult volna. A veszteség komolyan érintheti a fronton harcoló katonákat, mivel az ostrom alá vett településnél már így is kifejezetten komoly hiányosságokról számolnak be. A helyi források megerősítették a károkat, valamint a NASA FIRMS felvételei is jelentős tüzet jeleznek az érintett területen (pirossal jelölve):

About the results of the night strikes on Pavlograd reports https://t.co/p4XUGWR7TW — Zlatti71 (@Zlatti_71) July 30, 2025

Pavlohrád az ukrán hadsereg egyik kulcsfontosságú logisztikai pontja, mivel itt rendszeresen osztják szét a frontvonalra szánt lőszereket, elsősorban a Donbasz felé. Az orosz beszámolók szerint összesen 24 drónt indítottak a város ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images