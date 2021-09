Évtizedek óta nem látott átalakulás vette most kezdetét, az EU-s és a kormány által vállalt klímastratégia nagy terhet, de egyben lehetőséget is teremt a piac minden szereplője számára. A rövid távú szemlélet egy ilyen volumenű átrendeződésnél már nem működik, minden nap a hosszú távon fenntartható működés kell, hogy a legfőbb cél legyen. De vajon hogyan alakítja át az erőviszonyokat a gyorsan reagálók előnye és a bizonytalanok időhúzása? Mi az iparági nagyvállalatok terve, ha a fenntartható világba passzolva meg akarják tartani, vagy tovább növelni a tekintélyüket? És honnan lesz ehhez forrás? Többek között ezeket a kérdéseket járták körül a Sustainable World 2021 konferencia első szekciójának szakértői.

Miről szól pontosan a zöldülés, ez csak egy marketing vagy más a cél? Mit jelent mindez a vállalatotok szempontjából? – tette fel a kérdéseket Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (Portfolio) vezérigazgatója.

"Jelenleg nincs egységes mérőrendszer Európában, aminek hatására el lehetne mondani, hogy egy teljesen zöld beruházásról van szó. Ahhoz, hogy zöld finanszírozást szerezhessünk, saját magunknak kellett kidolgozni egy szempontrendszert. Ez a rendszer nemzetközileg ma még gyerekcipőben jár. A szabályozás még nem tart ott, hogy a zöld szempontokat egységesen figyelembe tudjuk venni.

Azért fontos a fenntarthatóság, mert a hatásokat már a saját bőrünkön érezzük.

Ez már korántsem marketing, sokkal inkább egy elhatározás, a célok kitűzése, amit akciótervekre kell lefordítani. Mi is komoly ESG célokat tűztünk ki, de még az út elején vagyunk. A fenntarthatóság mérésébe azonban tőkét kell tenni, de emellett a bérlők szemléletformálása is fontos. Ennek kapcsán mi is a bérlőinkkel közösen tanuljuk meg az épületeinket fenntarthatóan használni." – mondta el Gereben Mátyás MRICS, a CPI Hungary országmenedzsere.

"Komoly vegyiüzemként a mi energialábnyomunk is jelentős. A Richter idén 120 éves, éppen ezért mi a jövőt nézve is százéves távokon gondolkodunk. A tőke és a részvényes oldalról van egyfajta ESG-nyomás, de a vevők számára továbbra is első a hatásosság, a minőség és a biztonság, a fenntarthatósági szempontok csak ezek után következnek. A zöldítés mindenképp költségekkel jár, a megtérülése nem is mindig mérhető, de például a napelemek esetében igen, ott 5-10 év is érdemi megtérülést hoz. Hosszabb távon viszont így is nagy a jelentősége, így mi is szívesen költünk erre.

A zöldítést nem a piac kényszeríti ki, hanem a környezetpolitika és bizonyos piacokon már a vevők.

A fenntarthatósággal mindenképp foglalkozni kell, van nekünk is szállítóminősítési rendszerünk, de jelenleg az árnál is fontosabb tényezők – például biztonság, minőség, hatásosság - vannak még a lista tetején a közvetett karbonkibocsátás előtt." – tette hozzá Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója.

"A vállalatokat mindig többféle érdekcsoport vesz körül és pl. fenntarthatósági ès ESG folyamataik is értelemszerűen számos fronton megjelennek. A szabályozói oldal egyre szigorúbb elvárásokat támaszt, de a fogyasztói érdekcsoportban is egyre erősebb a fenntarthatóság iránti igény. Azáltal, hogy ezen érdekcsoportok nagy mértékben befolyásolják pl. a nyereséget, a finanszírozói oldalnak is be kell építenie ezt az értékelésébe.

A világ vállalatvezetőinek prioritási listáján az elmúlt 5 évben hihetetlen gyorsasággal került az élre a fenntarthatóság témája,

érdemes tehát e terülrtet stratégiai szinten kezelni és felépíteni. Ma még a mérés fogalma e téren kevésbé egységes, nincsenek általánosan elfogadott szabályozások. A piac szereplőinek a saját alaptevékenységük kihívásaival is szembesülnie kell, egy vegyipari cégnek például nyilván nehezebb karbonsemlegessé válni. A beszállítói láncokon keresztüli indirekt kibocsátásra is fontos lenne fókuszálni, azonban itt pl. nagyon nagy az adat- és információhiány. A jövő kihívása, hogy ezeket a sokrétű adatforrásokat hogyan tudja a szabályozói és a piaci oldal összekapcsolni, lánccá alakítani, mindezt a GDPR-ral összeegyeztetve." – emelte ki Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország vezérigazgatója. A szakértő hozzátette, hogy mindenképpen kell egy stratégia, ami mentén a lehetőségeket ki tudja az adott cég aknázni. Erre többféle EU-s támogatás is rendelkezésre áll, de így is van számos olyan iparág, ahol még ma sincs alternatív technológia pl. a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére.

"A mi márkánkat a minőség mellett a fenntarthatóság határozza meg leginkább, ami különösen a fiatalabb korosztályban jelentős. A műanyag csökkentése is része ennek, de a hulladékhasznosításban is komoly eredményeket értünk el. Az eddigi eredmények után viszont meg kell határozni a következő időszak céljait, az ESG a menedzsment számára is fontos.

A műanyagkivezetésnek is konkrét költségei vannak, ez nálunk mintegy 800 millió forintot jelentett,

mivel a műanyagnál drágábbak a fa és papír evőeszközök. Ennek eredményeként viszont 200 tonna műanyag, többek között 46 millió szívószál, 11 millió fagyiskanál, 2 millió kés és villa váltható ki. Mi viszont csak akkor tudunk zöldebbek lenni, ha ebben a beszállítóink is partnerek." – hangsúlyozta Égi Zsolt, a Progress Étteremhálózat Kft., a McDonald's magyarországi Developmental Licensee Partnerének ügyvezető igazgatója.

