Rekordot hozhat az idei év a logisztikai fejlesztők számára

A logisztikai szektor kétségkívül az ingatlanpiac egyik jelenleg kiemelkedő szegmense. A járvány és a lezárások hatására a megnövekvő internetes kereskedelem óriási igényeket támasztott a raktárbővítések felé, ami a lezárások magunk mögött hagyásával sem csillapodott. Az ipari ingatlanok fejlesztésével foglalkozó cégek ezt a fellendülést próbálják minden erejükkel kihasználni, amit a VGP számai is kitűnően példáznak.

Annak ellenére, hogy a járványhelyzet a gazdaság nagy részét negatívan érintette a 2020-as évben (és utána idén év elején a további lezárásokkal), volt néhány szektor, ami pont, hogy a járványhelyzet miatt jelentős növekedést mutatott. Ilyen szegmens volt például az ingatlanpiacon a logisztika, mely tavaly elsősorban az e-kereskedelem erősödése miatt indult meg felfelé.

A járvány viszont segített beindítani az e-kereskedelmet. Mint az az utóbbi fél évben kiderült, a lendület lezárások nélkül is kitart. A logisztikai szegmens szereplőinek ezt a tartósan megnövekedett igényt kell valahogy kielégíteniük, így nem csoda, hogy rengetegen kezdtek területfejlesztésekbe - többek közt a páneurópai ipari és logisztikai ingatlanok fejlesztésével foglalkozó VGP is.

"A 2021-es év egyelőre több szempontból is rekordévnek ígérkezik, hiszen az e-kereskedelmi kereslet továbbra is jelentős strukturális változáson megy keresztül, ahogy a szektor próbál alkalmazkodni a globális ellátási láncok egyre nagyobb raktár-igényéhez" - magyarázta Jan Van Geet, a VGP vezérigazgatója. Hozzátette, ennek a piaci fellendülésnek köszönhetően a VGP is a valaha volt legjobb eredményeit érte el új bérleti szerződések és építés alatt álló négyzetméterek számában, miközben az előbérleti kiadottsági szint is 80,7% fölött tudott maradni.

A cég az év első tíz hónapjában 16 projektet adott át, amelyekkel összesen 427 000 négyzetméterrel bővült a teljes bérbeadható területének állománya - az év végéig még további 100 000 négyzetméter átadására lehet számítani. A cégnek jelenleg mindent egybe vetve 58 aktuálisan fejlesztés alatt álló logisztikai parkja van, melyek, ha mind befejeződnek összesen 1 619 000 négyzetméterrel fogják bővíteni a vállalat portfólióját.

A VGP további fejlesztéseket is tervez, amit bizonyít a cég nagy mértékű telekvásárlása is. Jan Van Geet elmondása szerint Budapest környékén kívül Bécsben és San Sebastianban is sikerült új területeket vásárolni, miközben a Pozsony körüli, már meglévő parkok is tovább bővültek. A VGP a szerb piacra is belépett, Franciaországban pedig szintén nemsokára lezárul az első akvizíciós tranzakció.

A cikk megjelenését a VGP támogatta.



Címlapkép: VGPark Budapest Aerozone