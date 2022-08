Sosem látott kockázatok és átalakulások terhelik a világot - A kulcs a fiataljaink kezében!

Nem túlzás kijelenteni, hogy az elmúlt 2 évben történelmi időket élünk, itt, Európában és a világ többi részén egyaránt. Járvány, ellátási problémák, háború, infláció, energia- és klímaválság – ezekből egy is elég lehetne egy-egy iparág strukturális átalakulásához, ezek együttállása pedig egy teljesen új vágányra teszi többek között az ingatlanpiacot is, miközben az eszközök és a célok alapvetően a régiek. Az ingatlan az ingatlan, a munkavégzés és a lakhatás pedig munkavégzés és lakhatás marad, de a körülmények és az igények változtak és változnak – erről szól a jövő! A jövőt pedig a fiatalok írják, akiknek inspirálása és lelkesítése a tapasztalt elöljárók, a szeniorok feladata. Ezért is tartjuk az egyik legfontosabb küldetésünknek a jövő generáció tagjainak elismerését, melyben idén negyedik éve partnerünk az Indotek Group. A jelentkezés szeptember 7-ig tart - jelöld kollégádat vagy jelentkezz magad a díjra!