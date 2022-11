Váratlan fordulatok az ingatlanpiacon - Elengedhetetlen a nézőpontváltás  

A koronavírus után minden piaci szereplőt váratlanul ért az újabb fordulat, a háború, és az elszálló energiaárak, amelynek következtében mindenki átértékelte energiafelhasználási szokásait. Az ingatlankezeléssel és bérbeadással foglalkozó Inforg Zrt. szakemberei szerint szoros együttműködés és nézőpontváltás szükséges ahhoz, hogy a cégek átálljanak egy tudatos működésre, amely az alkalmazkodáson túl akár versenyelőnyhöz is juttathatja őket.

Az energiaszolgáltató cégeknél egy üzletileg sikeres energiatender nyélbeütése hatalmas előnyt jelentett a vállalkozások számára: a megkötött szolgáltatói szerződések a bérlők számára is költségmegtakarítást biztosítottak, de a bérbeadó cégek számára is előnyös volt, hiszen a stabil fizetőképes bérlő számukra is stabilistást jelentett.

Ma már egy jó időben megkötött szerződés mind a bérlő, mind a bérbeadó számára a piacon maradást jelentheti.

„Annak tükrében, hogy idén keresleti piac alakult ki az energiaszektorban, igen sikeres szerződéskötést tudhatunk a hátunk mögött a tavalyihoz viszonyított 3-5-szörös áremelkedés ellenére is. Most egy jól megkötött szerződés komoly piaci előnyt jelenthet minden cég számára. Az idei évben a kivárás sokba kerülhetett, ugyanis,

aki most sokáig várt, akár 10-14-szeres árat is fizethetett az idei, jövőévi szerződésért”

- mondta a Portfolio-nak Bayer Zsolt, az Inforg Zrt. üzemeltetési vezetője.

A számos irodai hasznosításara bérbeadott ingatlant kezelő vállalat ezért szoros együttműködésbe kezdett bérlőivel, hogy megoldásokat találjanak az új piaci kihívásokra. Az Inforg Zrt. bérlői többnyire kisebb létszámot foglalkoztató kkv-k, amelyek közül – a cég által készített tavalyi felmérés szerint – sokan az utóbbi években a belvárosból költöztek a külső, jellemzően budai (II., III., XI.) kerületekbe, valamint az agglomerációba (Budaörs, Törökbálint). Az ingatlan kiválasztásánál akkor, a legfőbb szempontok a bérleti díj mellett, a lokáció, az iroda elhelyezkedése, parkolási lehetőség, illetve az iroda kialakítása voltak. Ezzel szemben ma már az energiaköltségek, illetve az ezzel kapcsolatos megtakarítási lehetőségek léptek elő fő szemponttá.

Korszerűsítéstől a hidegraktárig

Az ingatlankezelő cégnél első lépésben tájékoztatták a bérlőket, hogy milyen megnövekedett költségekkel kell számolniuk, és ennek megfelelően felmérték, hogy milyen energiatakarékossági lehetőségek adottak:

korszerűsítés, ahol ez lehetséges

bérlemény váltás nagyobból kisebbe

komfort fokozat átgondolása: a közösségi tereken alacsonyabb hőmérséklet, mint az irodákban

ha a tevékenység megengedi, akkor úgynevezett hidegraktárra váltás, ahol igény szerint leállítható a fűtés

Nagy jelentőséget kapott hasznosítói oldalról az edukációs szerep felvállalása, vagyis a bérlők figyelmének felhívása környezettudatosabb szemléletre, amely most kemény forintokat is ér egyben: például ne menjen a klíma nyitott ablak mellett, ne használjanak világítást üres helyiségben stb.

„Az új gazdasági helyzet újabb kihívások elé állítja a piaci szereplőket. Szoros együttműködés és nézőpontváltás szükséges ahhoz, hogy a cégek átálljanak egy újfajta működésre. Rövid távon az első lépéseink közé tartozott, hogy bérlőink számára elfogadható, új lehetőséget keressünk, legyen az egy kisebb ingatanba költözés vagy épp a komfortfokozat átgondolása. Utóbbi esetében azt javasoltuk, hogy érdemes a közösségi tereket az irodáknál alacsonyabb hőmérsékleten tartani, illetve ha az adott cég vagy vállalkozás tevékenysége lehetővé teszi, a hidegraktározásra váltást. Hosszú távon meglátásaink szerint a környezettudatos megközelítés egy olyan befektetés a cégek számára, amely akár versenyelőnyhöz is juttathatja őket” – tette hozzá Zalatnai Zsolt, az Inforg Zrt. ingatlanhasznosítási vezetője.

