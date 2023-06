2023-ban is megdobja a szállásárakat a Balaton Sound

Már hetekkel ezelőtt sem volt könnyű szállást találni Zamárdiban és környékén, ahogy közeledett a Balaton Sound ideje, úgy lett egyre kevesebb választási lehetősége azoknak, akik a fesztivál miatt kerestek maguknak elérhető áron valamilyen szálláshelyet. Megnéztük, hogy mennyibe kerülnek Zamárdiban és környékén a még szabad szállások, ha az utolsó pillanatban döntenénk úgy, hogy elmegyünk a fesztiválra és azt is, hogy milyenek a négyzetméterárak egy Zamárdiban elhelyezkedő nyaraló esetében.

A frekventált elhelyezkedésű balatoni szálláshelyeket viszonylag rövid idő alatt ki lehet adni a nyári szezonban, ha a településen vagy ahhoz közel fesztivált is rendeznek, akkor pedig a folyamat kifejezetten egyszerű. A legnagyobb európai vízparti fesztivál, a Balaton Sound utolsó estéje holnap lesz, ezért rákerestünk a két legnagyobb szállásadó oldalon keresztül jelenleg elérhető szobákra, apartmanokra.

Ha a fesztiválhoz a harmadik vagy a negyedik napon csatlakoznánk, a Booking.com-on találunk még opciókat, bár Zamárdiban 100 ezer forint alatt csak egy lehetőség elérhető, egy üres kempinghely sátor vagy lakókocsi számára. Itt 2 felnőtt részére 2 éjszaka 50 ezer forintba kerül. Ha inkább apartmanba, hostelba vagy vendégházba mennénk, azokból is már csak párat találni és jóval magasabbak az utolsó pillanatos árak, 2 felnőtt részére 2 éjszaka 140 ezer forinttól indul. Zamárdi 10 km-es vonzáskörzetében az egyik legfrekventáltabb település Siófok, ahol egy önálló apartmant 59 ezer forinttól lehet kibérelni.

A szallas.hu oldalon is ránéztünk a kínálatra, ami nem meglepő módon szintén szűkös, Zamárdiban pár apartman és vendégház közül választhatunk 143 ezer és 200 ezer forint között. Siófokon vendégházat 48 ezer forinttól tudunk bérelni 2 fő részére 2 éjszakára, viszont 50-70 ezer forint között jó pár lehetőség elérhető még.

Kempingezni még egyszerűbben is lehet, ha nincsenek különleges igények, vagy nem vágyunk óriási kényelemre, akkor az alap kempinget is választhatjuk fesztivál területén, ami 11 900 forinttól elérhető személyenként. De választhatunk faházat, iglut vagy előre telepített sátrat és akkor a saját sátor felállításával sem kell bajlódni.

“Az adott szálláshely árazása annak tulajdonságaitól - milyen messze van a fesztiváltól, van-e a közelben vízpart, milyen a közlekedés, szobák nagysága - függ, de ha spontán döntünk, akkor egy nagyobb rendezvény idején az az árakban is megjelenik” - mondta el a Portfolio-nak Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének (FATOSZ) elnöke. llyenkor az ingatlanok fenntartható működése nem kiemelt szempont, azonban ezt a tulajdonságot kihasználva a szálláshelyek nagyobb értékkel bírnak.

Azok pedig, akikben nagyobb a költési hajlandóság, sokszor a fesztiváltól távolabb foglalnak szállást.

Ha a fesztivál után plusz egy hétig maradnánk Zamárdiban, a kemping továbbra is adott, a Booking.com-on keresztül 1 hét 2 felnőtt részére 139 ezer forintba kerül, ha egy vendégházban található szobát szeretnénk, akkor 167 ezer forinttól tervezhetünk, de már csak pár szabad apartman vagy szoba elérhető 200 ezer forint környékén. A szallas.hu-n 126 ezer forinttól bérelhetünk szobát 1 hétre vendégházban, de ha panzióban vagy apartmanházban szállnánk meg és most foglalnánk le, az 130 ezer forint alatt nem jönne ki.

Az árak jóval alacsonyabbak Zamárdiban a szezonon kívül, a szálláshelyek kihasználtsága pedig ősszel és télen jelentősen kisebb.

A szálláshelyadók nem minden esetben kínálnak 1 éjszakás csomagot, általában 2 nap a minimum foglalás, hiszen jellemzően a főszezonban tudják megtermelni az éves bevétel nagy részét. “A magánszálláshelyek árbevételei idén várhatóan némileg meghaladják majd a 2022-es számokat, azonban a meglévő költségek mellett a profit nem fog tudni az árbevételével mértékével együtt nőni” - hangsúlyozta a FATOSZ elnöke. Az adott szolgáltatók folyamatosan fejlesztenek, bővítik a szolgáltatásokat, eszközbeszerzések zajlanak, igyekeznek különböző megoldásokkal kitolni a szezont.

A hazai turisztikai szektor nagyon sokszínű, de már a közepes színvonalú szálláshelyek is elérik az európai szintet.

A külföldi vendégforgalom bővülésének köszönhetően a turisztikai szálláshelyeken (kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken) 1,2 millió vendég 2,9 millió vendégéjszakát töltött el 2023 áprilisában, a vendégek száma 6,7, a vendégéjszakáké 1,2%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. A külföldiek 13%-kal több vendégéjszakát töltöttek el 2023. január-áprilisban ezeken a szálláshelyeken, mint az előző év azonos időszakában, a belföldi vendégek száma viszont 8,4%-kal csökkent.

Jó befektetés egy nyaraló Zamárdiban?

Hiába csökken jelentősen a kereslet a nyaralópiacon, a Balaton és a Tisza-tó környéke továbbra is nagyon népszerű, ezeken a területeken az átlagos 50 %-os keresletcsökkenéshez képest csak 30 % körüli csökkenés látható.

Az ország 20 legdrágább járása között rendszerint több balatoni körzet is szerepel. Az OTP legfrissebb, 2022-es számokat feldolgozó Lakóingatlan Értéktérképe alapján a budapesti kerületeken kívül ismét a Balatonfüredi (924 ezer Ft/m2), a Fonyódi (869 ezer Ft/m2) és a Siófoki (866 ezer Ft/m2) járások lettek a legdrágábbak, amiben az is szerepet játszhat, hogy a térségben továbbra is erős a lakásfejlesztési aktivitás, az új lakások ára pedig felfelé húzza az átlagot.

