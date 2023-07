Befékezett a piac: új megoldásokhoz folyamodhatnak az ingatlanközvetítők

A tulajdonosok nem szívesen engednek az árból, a vevők pedig az elszálló hitelkamatok és az állami ösztönzőprogramok kivezetése miatt elmaradnak, ami jelentős forgalomcsökkenést hozott az idei évben, amire reagálniuk kell a szereplőknek. Klement Péter, a Kleming ingatlan platform és applikáció alapítója szerint ugyanakkor a lakhatási igény megvan, csak éppen a kereslet és a kínálat megfelelő összehangolására van szükség, amire az eddig használt platformok és közvetítői attitűd egyre kevésbé alkalmas.

2023 eddig nem az ingatlanpiac legjobb éve, a kereslet drámaian csökkent bizonyos típusú ingatlanok iránt, például a nagy alapterületű rossz energetikai besorolású lakások, családi házak jelentős értékcsökkenést szenvedtek el az elmúlt egy évben. A KSH legfrissebb adatai szerint 2023 első negyedévében a forgalom jelentős visszaesése mellett

az átlagárak nominális stagnálása látható, ugyanakkor ez reálértéken óriási árcsökkenést jelent, hiszen a több mint 20 százalékos inflációt egyáltalán nem követték le az ingatlanok árai.

Az ingatlanpiaci áremelkedés lényegében megállt, több városrészben és lakástípus esetében pedig még a nominális érték is csökkent. Azt látjuk tehát, hogy az év első három hónapjában a vásárlók inkább kivártak a lakásuk értékesítésével, de nem voltak hajlandók engedni az árból, így fordulhatott elő, hogy a megelőző negyedévekhez hasonló árszinteken a korábbinál jelentősen kevesebb lakás cserélt gazdát. Januárban 46, februárban 55, márciusban pedig 47 százalékkal adtak el kevesebb lakást Magyarországon, mint egy évvel korábban.

A közvetítőkön, tanácsadókon a piac szeme

Az ilyen, válságos szituációkban ugyanakkor nagyobb teret kapnak az új megoldások, fejlesztések, amelyek napjainkban egyébként is ököllel döngetik a kapukat, gondoljunk csak a mesterséges intelligenciára vagy az általános digitalizációs folyamatokra, amelyek számos iparágban bizonyítottak.

A listanézetű ingatlankeresés a múlté, a felhasználók már olyan megoldásokhoz vannak szokva, ahol egy húzással értékelhetik a telefonon látható, akár videós tartalmat, gondoljunk csak a társkereső appokra

– mondta a Portfolio-nak a Kleming ingatlan platform és applikáció alapítója, amely már hasonló elven működik.

Ugyanakkor Klement Péter szerint a piaci folyamatok átalakulása jóval túlmutat a kínálati lista felhasználóbarát megjelenítésén, a gyors változások lekövetése érdekében extrém rugalmasságra kell felkészülnie a szereplőknek. Az általánosan apadó kereslet miatt az értékesítők számára is fontos a célzott kereshetőség lehetősége, és a megfelelő kereslet-kínálat találkozása.

Klement szerint a jelenlegi, hirdetések mellett látott ingatlanközvetítői fotó, mottó, vagy leírás semmilyen bevonódást nem tesz lehetővé, esély sincs rá, hogy valamilyenfajta kémia kialakulhasson a felek között, ezért aztán nem is kellőképpen hatékony. Ezzel szemben, ha a hirdetés első nézetén a közvetítő videón mutatja be az ingatlant, nemcsak áthatóbb képet ad a lakásról, de hozzáadva apró személyiségjegyeit lehetőséget nyújt a bevonódásra, az eddig megszokott benyomásnál jelentősen többet adva a keresőnek.

Az ingatlanpiaci szakember szerint azt is fontos megemlíteni, hogy

azok kerülhetnek előnybe, akik a videós tartalom készítésekor nemcsak a kamera mögé, de elé is állnak, minél többet láttatva magukból, egyfajta influenszerként működve.

„Az influenszerek ismert véleményalkotó emberek és az ingatlanközvetítők is ezt szeretnék elérni, ismertek legyenek és hallgassanak a véleményükre, mert maximálisan a kapcsolatépítésre, nagy kapcsolati hálóra törekszenek” – tette hozzá a szakember, aki szerint az ingatlanosok személye brandként, az elkövetkező időszakban fel fog értékelődni: „ez a fajta értékesítési rendszer sokkal hatékonyabbá teszi a kapcsolatépítés ütemét, lehetőség ad arra, hogy töredék idő alatt felépítsenek olyan nagy ügyfélkört és követőtábort, ami a social oldalak erősödését megelőzően akar 10 évbe is került, de a meglévő régi szereplők is tovább tudjak erősíteni vagy megtartani pozíciójukat.”

Ennek megfelelően a Kleming a videós tartalmak feltöltésére buzdítja a hirdetőket, amelyeknél maga a videó a hirdetés, nem egyszerűen csak a szöveges tartalom kötelező kísérője. Az okoseszköz képernyőjén megjelenő hirdetés első kártyáján lehetősége van az eladóknak vagy az ingatlanközvetítőknek az előtérbe kerülni, influenszerré válni.

A cikk megjelenését a Kleming támogatta.

