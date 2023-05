Úgy kereshetünk ingatlant, ahogy társat – Hogy lehet ez?

Miközben természetes, hogy ingatlanokat már csak az interneten keresünk, mégis az lehet az ember érzése, hogy ezek a keresőfelületek megrekedtek a 90-es évek apróhirdetéseinek szintjén, listákat böngészhetünk és sokszor a kommunikáció is megrekedt a telefon/e-mail párosnál. Ennek vet véget egy új platform és applikáció, amelynek kitalálójával, Klement Péterrel beszélgettük a Portfolio Podcastjában.

Az új ingatlanos weboldal és applikáció neve Kleming, amelyben az egyes ingatlan adatkártyákat jobbra és balra húzva adhatunk pozitív és negatív visszacsatolást. Ez az információ ráadásul nem csak a hirdetők számára érhető el, de azoknak is, akik versenyben vannak egy lakásért vagy családi házért. Vagyis „real time" kapunk adatot arról, hogy mennyire lehet kapós egy ingatlan, mennyire kell sietnünk, vagy éppen ellenkezőleg, számíthatunk arra, hogy esetleg csökken az ára, amelyről természetesen szintén azonnal értesítést kapunk.

„A lista nézetű ingatlankeresésben elvész az élmény, az pusztán feladattá konvertálódik, miközben a platformok nem adnak specifikus megoldást az ügyfeleknek”

– mondta Kelement Péter hozzátéve, hogy a Kleming a kezdetektől fogva digitális terméknek készült a fiatal generációk igényeire, eszközhasználatára optimalizálva.

A teljes beszélgetés meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A Klemingen a keresésnek megfelelő ingatlanok kártyákon jelennek meg, amelyeket elhúzhatunk és mehetünk is a következő ajánlatra. Ez a megoldás arra sarkallja a hirdetőket, hogy minél jobb fotókat „tegyenek a kirakatba”, ha erre nem fordítanak kellő figyelmet, akkor a legjobb ár-érték arányú lakás is elveszhet az ajánlatok között. Az applikáció eközben a videós tartalmakra is nagy hangsúlyt fektet, amely sokkal többet jelent, mint egy animált fotósorozat. A cél az, hogy a Klemingben a videók is a kártyákra kerüljenek.

Megfordult a kommunikáció iránya

A Kleming egyik nagy újítása, hogy amikor valaki kedvel egy ingatlant, akkor erről kap egy értesítést a hirdető, aki felveheti a kapcsolatot az érdeklődővel az applikáción keresztül. Ugyanakkor a telefon és az e-mail lehetősége továbbra is a vevő privilégiuma, legalábbis a folyamat elején. Arra is van mód ugyanakkor, hogy a személyes megtekintésig az applikációra korlátozódjon a kommunikáció, a beépített chatablakban lehet kérni újabb fotókat, esetleg alaprajzokat, tanúsítványokat, sőt arra is van mód, hogy valaki időpontot foglaljon a személyes megtekintésre.

Emellett csoportos üzeneteket is küldhetnek a hirdetők, azonban a válaszokat már csak ő fogja megkapni.

A push üzenetek is fontos szerepet játszanak az applikációban, mind az eladók, mind a vevők számtalan beállítási lehetőséget kapnak, hogy miről is szeretnének azonnali értesítést látni és miről nem. Ide tartoznak természetesen a vevők érdeklődési körének megfelelő ingatlanok is.

Egyelőre ingyenes

A Kelming egyelőre ingyenes a hirdetőknek is, azonban ha fizetőssé is válik a jövőben, akkor is csak sikeralapú elszámolás lesz, ahogy az egyébként megszokott a digitális világban.

A cikk és a podcast megjelenését a Kleming támogatta. A Kleming applikációt iOS eszközökre innen, Androidra pedig innen lehet letölteni.

Címlapkép: Kleming, az ingatlan app