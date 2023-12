Ők lettek 2023-ban az ingatlanpiac legjobbjai!

Már a tizennegyedik alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, ezel elismerve a 2023-as év legkülönlegesebb és legmeghatározóbb ingatlanpiaci projektjeit és tranzakcióit. A 7 tagból álló szakmai zsűri döntött az év PM és FM cégéről, az év finanszírozójáról, az év lakóprojektjéről (100 lakás felett és alatt), az év irodabérleti és raktárbérleti tranzakciójáról, valamint hotelprojektjéről, az év ipariingatlan-fejlesztéséről, illetve irodafejlesztéséről, az év befektetési tranzakciójáról (belföldön és külföldön), az év ingatlanpiaci M&A üzletéről és az év ingatlanpiaci tehetségéről. Díjaztuk továbbá az év legjobb koncepcióját is, amelyről a Property Awards résztvevői szavazhattak. Kiosztottunk egy emlékdíjat, valamint egy Portfolio különdíjat is.

Tizennégy kategóriában választotta ki az év legjobb projektjeit, tranzakcióit, cégeit a hét tagból álló szakmai zsűri: Futó Gábor, Gereben Mátyás, Jellinek Dániel, Nagygyörgy Tibor, Noah Steinberg, Salamon Adorján és Scheer Sándor. Ezen felül az Év Koncepciójáról a Property Awards konferencia résztvevői szavazhattak. A tizenhatodik elismerés a Darida Pál-emlékdíj volt a Futureal alapításával, a hizenhetedik pedig egy különdíj, aminek odaítéléséről a Portfolio csapata döntött.

Év Lakóprojektje 100 lakás felett: Sasad Resort Panorama és Sunlight - Fejlesztő: Cordia

2023-ban a Sasad Resort két ütemmel is bővült, elkészült a 136 lakásos Sasad Resort Panorama és a 70 lakásos Sasad Resort Sunlight. A lakónegyed a Rupp-hegyi természetvédelmi terület szomszédságában épült meg, a Panorama ütem esetében 5 épületet fejlesztettek, amelyben jelenleg mintegy 30 lakás elérhető 1,5-2 millió forintos négyzetméteráron. A Sunlight esetében 2 épületben 44 és 149 négyzetméter közötti lakásokat fejlesztettek, ebből mintegy 20 áll még szabadon, az áruk 1,6-1,9 millió forint között szóródiknégyzetméterenként. A lakónegyedhez tartozik egy több mint 8000 négyzetméteres élménypark, amely sport-, és futópályát, szabadtéri edzőparkot és játszótereket is magába foglal. Az energiahatékonyság jegyében minden lakásban okosotthon rendszert alakítottak ki, és a lakóegységek vegyesen AA és BB energetikai minősítést kaptak.

Év Lakóprojektje 100 lakás alatt: CS70 Green Home - Fejlesztő: Márton Ökoházak

Az Ökoházak cégcsoport legújabb geotermikus társasháza, a CS70 Green Home egy 892 négyzetméteres telken épült meg 41 lakással, 2 üzlethelyiséggel, parkolóhelyekkel és tárolókkal a Csengery utcában. A geotermikus rendszerű társasházi lakásaikban nemcsak a fűtés, hanem a hűtés és a használati melegvíz-ellátás is geotermikus energiával történik. A társasház lakásainak energetikai besorolása AA+ kategóriába esik, az alapterületük a 2 szobás kisebb lakásoktól indul, de 3 hálószobás otthon is található a kínálatban. A lakásokat mérettől függően 1,3-1,7 milliós négyzetméteráron kínálja eladásra a fejlesztő.

Év Irodafejlesztése: H 2 Offices I. ütem - Fejlesztő: Skanska

Februárban készült el a Váci úti irodafolyosó legújabb irodaháza, a Skanska által fejlesztett H 2 Offices irodakomplexum első épülete. A három ütemű fejlesztés a 2026-2027-es megvalósulását követően 67 000 négyzetméter bérelhető területet biztosít majd, melyből az első, már átadott ütem 8 emeleten, összesen 27 ezer négyzetméter bérbeadható területtel rendelkezik. Az épületben az áramellátást 100 százalékban zöld áram biztosítja, a fűtés távfűtés, de a további két ütemet már hőszivattyús rendszerekkel tervezik. A H 2 Offices első épülete 84 ponttal LEED Platinum Core & Shell 4-es verziójú minősítést kapott, ami jelenleg a legmagasabb elért pontszám Magyarországon. Az ingatlan 74 százaléka bérbe van adva, többek között olyan bérlőknek, mint a Colonnade Biztosító, a Cofidis Magyarország, az MBH Gondoskodás Pénztárak, a DBH Csoport, vagy az Orbico Hungary. 2023 szeptemberében az ’A+’ kategóriás irodaházat megvásárolta az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap.

Év Ipariingatlan-fejlesztése: HelloParks Páty

A főváros szomszédságában, Pátyon, az M1-es autópálya mentén egy több mint 100 hektáros területen kezdte meg az ország egyik legnagyobb ipari központjának megvalósítását a Futureal-csoporthoz tartozó HelloParks. A HelloParks Páty megaparkban a tervek szerint összesen 354 000 négyzetméter bruttó bérbeadható területű modern raktár és ipari infrastruktúra valósul majd meg, több fázisban. Az első ütemben megépült 58 000 négyzetméteres Big Box típusú csarnok a BREEAM fenntarthatósági szabvány ”Outstanding” minősítésének megfelelően valósult meg a New Construction kategóriában. Az épületben az irodák primer energiafogyasztása nulla, köszönhetően a tetőre szerelt napelemeknek és a megújuló energiával működő hőszivattyús hűtő-fűtő rendszereknek. Az idén nyáron használatbavételi engedélyt szerzett pátyi ipari ingatlant használja új régiós központi raktárként a drogerie markt (dm), mintegy 18 ezer négyzetméteren. Egy ázsiai hátterű, ismert világcég 14 ezer, míg a DHL 20 ezer négyzetméter területre írt alá bérleti szerződést, ezáltal az épület bérbeadottsága elérte a 90%-ot, a fennmaradó területre pedig előrehaladott tárgyalások zajlanak.

Év Irodabérleti Tranzakciója: HOP Technology Office Park - Lightware - Ügynökség: Eston

Hosszú távú bérleti szerződést kötött a WING a Lightware-rel az irodapark egyik 7000 négyzetméteres épületére, melyet két ütemben, 2023 őszén, majd 2025 elején foglal el a cég. A vállalat székhelye az irodapark 7. számú épületében, a Semsey Andor utca – Gizella út sarkán kap majd helyet. A standard irodai funkciók mellett az épületben létrejön egy mérnöki szint is, ahol termékfejlesztés folyhat, illetve egy olyan logisztikai bázis is, ahonnan globális helyszínekre indítanak szállítmányokat. A bérbeadás során a WING-et az Eston International ügynökség képviselte. A HOP Technology Office Parkban olyan, főként a technológiai szektorban tevékenykedő vállalatok működtek már eddig is, mint a Siemens, a TÜV Rheinland, vagy a TK Elevator.

Év Raktárbérleti Tranzakciója: VGP Park Győr Béta - Apollo Tyres - Ügynökség: Cushman & Wakefield

A VGP Park Győr Béta az Audi-gyár közelében helyezkedik el, és összesen közel 70 ezer négyzetméteren kínál raktárterületet, amelyből az indiai Apollo Tyres gumiabroncsgyártó mintegy 24 600 négyzetméterre kötött bérleti szerződést. Az Apollo Tyres új, európai elosztóközpontként fogja használni az ingatlant, melyből 24 ezer négyzetméter raktár-, valamint további közel 600 négyzetméter irodaterület. A tranzakcióban együtt vett részt a Cushman & Wakefield magyarországi, csehországi és szlovákiai ipari bérbeadási csapata.

Év Hotelprojektje: Hotel Dorothea

November 20-án nyitott meg egy többfunkciós ingatlanprojekt részeként a Hotel Dorothea a belvárosi Vörösmarty téren. Az exkluzív lakásokat, éttermeket, illetve rendezvénytermet is magába foglaló hotelfejlesztés egy négy utcával határolt, három, köztük két műemlék épület alkotta épülettömb teljes építészeti megújításával valósult meg. A koncepciót és belsőépítészeti terveket a milánói Lissoni & Partners építésziroda készítette. A Hotel Dorothea ötcsillagos szálloda fejlesztője a BDPST Group, üzemeltetője a Marriott International, az Autograph Collection Hotels márka alatt, amely az úgynevezett „life-style”, független szállodákat tömöríti világszerte. A szállodában 216 szoba, saját üzemeltetésben két étterem, illetve egy konferenciaközpont kapott helyet. A további két éttermet, a három Michelin csillagos spanyol séf, Dani Garcia fogja üzemeltetni, Bibo és Aleli néven. A szállodai szolgáltatások nemcsak a hotelbe érkezők számára lesznek elérhetőek, hanem a fejlesztés során megvalósuló 28 lakás tulajdonosának, lakóinak is.

A zsűri tagjai

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója belföldön: Skanska - H 2 Offices I. ütem - Ügynökségek: Colliers, Cushman & Wakefield

Eladta a Skanska a budapesti H2Offices irodakomplexum első fázisát az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alapnak, melyet az Erste Alapkezelő Zrt. képviselt. Ez már a harmadik akvizíció a két cég együttműködésében, a Skanska által fejlesztett Nordic Light 2016-os és a Mill Park 2018-as tranzakciói után. A H 2 Offices első, 27 ezer négyzetméteres ütemét februárban adták át, így csupán fél év telt el, mire vevőre talált az ingatlan. A megállapodásban a Skanskát a Colliers, a Cushman & Wakefield és a Dentons képviselte.

Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója külföldön: Indotek Group - Factory Bonaire bevásárlóközpont és Vilamarina üzletközpont

Idén tavasszal megvásárolta a valenciai Factory Bonaire bevásárlóközpontot és a barcelonai Vilamarina üzletközpontot az Indotek Csoport. A valenciai plázában 60 üzlet található mintegy 11 000 négyzetméter kereskedelmi területen, de az ingatlan alkalmas további 7 ezer négyzetméret beépítésére is. A Vilamarina üzletközpont 80 üzletet foglal magában 32 ezer négyzetméternyi területen, a boltokon kívül pedig szórakoztató-, és vendéglátó egységekkel is rendelkezik. A retail egységeket a Merlin Properties Socimitól vásárolta meg az Indotek, a piaci hírek szerint a tranzakció összértéke 22 millió euróra tehető. Az Indotek Group spanyolországi portfóliója több szupermarketet és egy retail parkot is tartalmaz, emellett hat szállodával is rendelkezik a cégcsoport különböző településeken a Földközi-tenger partján, összesen 1300 szobával.

Év Ingatlanpiaci M&A Üzlete: Bauwert - WING

Idén áprilisban hivatalosan is lezárult a WING német ingatlanpiaci tranzakciója, így már három országban van jelen az ingatlanfejlesztői piacon. A fejlesztő 2022 végén írt alá megállapodást arról, hogy többségi, összesen 60%-os részesedést vásárol a Bauwert AG lakó- és kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ingatlanfejlesztő cégben, közösen a lengyelországi befektetési és vagyonkezelő Griffin Capital Partners-szel. A lengyel vagyonkezelő ebből 10%-ot tudhat magáénak, így a WING többségi részesedést szerzett a vezető német ingatlanvállalatban. A Bauwert az 1983-as alapítása óta több mint 330 ingatlanfejlesztési projektet adott át, összesen 2 millió négyzetméter megépítését is meghaladva. Lakó-, és kereskedelmi épületeinek több mint 70 százaléka Berlinben valósult meg, a vállalat eddigi fejlesztési volumene pedig meghaladja a 4,5 milliárd eurót. A jelenleg folyamatban lévő projektek értéke eléri a 2,5 milliárd eurót, melyek Berlinben és a német főváros agglomerációjában, illetve a dinamikusan fejlődő elővárosi területeken találhatóak.

Év PM cége: Eston

Az Eston idén ünnepelte 30. évfordulóját. Az 1993-as alapítása óta a magyar tanácsadó komplex szolgáltatásokat nyújt, elsősorban ingatlanközvetítéssel, értékesítéssel, ingatlan üzemeltetéssel, vagyonértékeléssel és projektmenedzsmenttel foglalkozik. 2017-ben partnerséget kötöttek a nemzetközi Savills ingatlantanácsadóval, azóta európai szinten is számtalan projektben vállaltak szerepet. 2022-ben stratégiai együttműködésbe léptek az Adventummal, a Tesco-portfólió értékesítési tanácsadása kapcsán, az akvirált portfólióból nyolc magyar ingatlan üzemeltetésére egy komplett új divíziót hozott létre a cég. A tanácsadó cég egyéb területeit is jellemezte a bővülés 2023-ban, de a legnagyobb fejlődés az üzemeltetési részlegen volt észlelhető. A kezelt terület mértéke, illetve a bérlők száma is gyarapodott. Jelenleg közel félmillió négyzetméternyi irodai, ipari és kiskereskedelmi terület üzemeltetéséért felelősek, bérlőik száma pedig egy év alatt 300-ról 700-ra nőtt. 2023-ban az Eston 2 új épületre szerzett megbízást, melyek összterülete meghaladja a 15 000 négyzetmétert, amellyel együtt 300 000 négyzetmétert üzemeltetnek.

Év PM cége: Future FM

A Future FM Cégcsoport 25 éve van jelen Magyarország létesítményüzemeltetői piacán. Az elmúlt évekbenberuházási és építési projektek kivitelezésével bővítették a portfóliójukat, többek között közreműködtek az ország első hibrid műtőjének megépítésében. A portfóliójuk magában foglalja a budapesti repülőtér üzemeltetését, illetve országos hálózattal rendelkező kereskedelmi egységek és bankfiókok teljes körű ellátását. A cégcsoport kiemelt fontosságúnak tartja a környezet védelmét és megóvását. Tagja a Virtuális Erőmű Programnak és elsőként nyerte el a környezetbarát takarítási szolgáltatás nemzeti ökocímkéjét.

Év Finanszírozója: K&H Bank

A KH országosan több mint 3800 munkatársat foglalkoztat, 195 lakossági ügyfélpontot működtet országszerte, és csoportszinten mintegy 1,6 millió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését mintegy 3500 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti a háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport hozzávetőleg 2300 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet. Az ingatlanfinanszírozásban aktív szerepet vállal, de egyre határozottabban érvényesíti energiahatékonysági elvárásait. Az új építésű kereskedelmi ingatlanok – irodaházak, bevásárló- és logisztikai központok, szállodák jellemzően energiahatékony formában épülnek meg, ezeknél a bank már nem is fogad be finanszírozásra CC tanúsítványi besorolásnál rosszabb ingatlanokat. A használt kereskedelmi ingatlanoknál CC-nél rosszabb energetikai besorolás esetén a finanszírozási igény pozitív elbírálásához a bank megkövetel egy átfogó energiahatékonysági felújítási tervet is. Szintén az energiahatékonyságra ösztönzés jegyében indították el idén - főként a lakossági szektornak szóló - energetikai kalkulátort.

Indotekkel közösen alapított Év Ingatlanpiaci Tehetsége: Banai Ádám, ügyvezető igazgató, MNB

Banai Ádám a Magyar Nemzeti Bank jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgatója. Pályafutását 2008 nyarán a MNB Pénzügyi stabilitási területén elemzőként kezdte. 2013 és 2017 között főosztályvezetőként irányította az Alkalmazott kutatás és stresszteszt főosztály munkáját. Ezt követően a Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója lett. Jelenlegi pozícióját 2020 óta tölti be, emellett az MNB Intézet, Neumann János Egyetem docense, a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület alelnöke, az ESCP Europe Institute for Real estate Finance and Management Advisory Board, illetve a Keler KSZF Zrt. Felügyelő Bizottságának is tagja. Az elmúlt években számos projektet vezetett, ami a hazai ingatlanpiac stabil fejlődését szolgálta. Az MNB-ben vezetésével, illetve részvételével épült fel egy, az ingatlanpiac elemzésével, kutatásával foglalkozó terület, amely évi négy kiadványával komplex képet nyújt az ingatlanpiac helyzetéről, a piacot érő kockázatokról. Banai Ádám aktívan részt vesz a hazai ingatlanpiaccal kapcsolatos szabályozói tevékenységben. A LITT alelnökeként operatív irányítója annak a fórumnak, ahol az ingatlanpiac legfontosabb szereplői minden oldalról összegyűlnek, és átbeszélik a legfontosabb problémákat teendőket. Munkájában továbbá részt vesz az ingatlanfinanszírozással kapcsolatos ajánlások készítésében, illetve az ingatlanpiac zöldítését célzó felügyeleti intézkedésekben is.

Az Év Koncepciója: Moxy Budapest Downtown

Az Év Koncepciója díjat idén négy projekt közül választotta ki a Property Awards szakmai közönsége. A bemutatott koncepciók között volt Moxy Budapest hotelfejlesztés a Forestay projektjeként, a WING 2200 négyzetméteres boutique-irodaháza a Liget Center Vitrum, a Property Market új Waterfront nevet viselő irodaprojektje, és a Biggeorge Property új lakóingatlan-fejlesztése, az Árnyas Residence.

Az Év Koncepciója díj nyertese 2023-ban a Moxy Budapest Downtown. 2026-ben nyílik az első Moxy Hotel Magyarországon, Budapest belvárosában, a Kazinczy utcában. A Moxy Budapest Downtown területén a bontási munkák idén ősszel elkezdődtek és előre láthatólag 2026-tól várja vendégeit. A Moxy Hotels brand világszerte 23 országban, több mint 120 hotellel van jelen a Marriott Hotel család tagjaként, és a megfizethető, barátságos lifestyle szállodákat fedi le. Az épület egész területe 18 700 m² ahol összesen 9 szinten 281 db kisebb (17-31 m²) szoba, továbbá üzlethelységek és 115 parkolóhely kerül kivitelezésre. A hotel olyan fiatalos utazóknak lett tervezve, akik nem a szobában szeretnék tölteni a budapesti nyaralásukat, azonban szeretnek társaságban lenni és kihasználni a szálloda adottságait: a különböző belső terek 1000 m²-en kínálnak majd programlehetőséget, különféle társalgó tereket, plug and play lehetőségeket és a központban egy bárt, ami egyszerre a check-in pult szerepét is betölti, de grab and go ételeket és italokat is kínál. Az épület tervezetten legalább AA+ energetikai besorolású lesz, BREEAM minősítéssel, ami részben a telepített napelemeknek, valamint a hűtés-fűtésnek lesz köszönhető.

Futureal által alapított Darida Pál-emlékdíj: Nagy Gergely, ügyvezető igazgató-helyettes, OTP Bank

A díjat átadta Futó Gábor, a Futureal-csoport társalapítója, tulajdonosa.

Nagy Gergely a magyar bankrendszerben 20 éves tapasztalattal rendelkezik, elsősorban közép- és nagyvállalat finanszírozói területen, amelyből 15 éve vezetőként dolgozik. 2015 nyarán csatlakozott az OTP Bankhoz, ahol átvette a Budapesti Régió közép-, és nagyvállalati területének irányítását. Munkája során kiemelkedő sikereket ért el vezetői integritása, következetessége és kapcsolatteremtő képessége révén. Eredményorientált, mindig kihívásként éli meg a területe elé kitűzött célokat, rendkívüli eredményre összpontosít. Ezt bizonyítják az általa vezetett terület eredményei; az OTP Bank Nyrt. régióinak teljesítménymérésében a budapesti régió közép- és nagyvállalati területe 2016-tól mindig kiváló helyen végzett, ebben a versenyben nagy súlyt képvisel a terület hitelállományának alakulása. Nagy Gergely vezetése alatt a terület hitelállományát több mint hétszeresére növelte. Nagy Gergely banki pályafutása kezdete óta foglalkozik finanszírozással, ezen belül ingatlanfinanszírozással is, az általa irányított területnek kimagasló szerepe van a Budapesten megvalósuló lakóprojektek hitelezésében. Az azonnal mérhető számszerűsíthető eredmények mellett kiemelten fontosak számára a jövőbemutató, a jobb ügyfélkiszolgálást eredményező fejlesztések. A bankon belüli eredményes együttműködésen túl szakértőként közreműködik bankon kívüli egyeztetéseken is annak érdekében, hogy mind a bank, mind az ügyfelek számára még működőképesebb feltételrendszer mellett történjen az ügyfelek hitelezése. Az ingatlanfinanszírozás területén nem csak az OTP Bank, hanem a bankon kívüli piaci szereplők is elismerik szaktudását. Egyetemeken, különböző szakmai fórumokon évről évre meghívást kap előadóként, illetve díjazottként egyaránt. A Portfolio Property Investment Fórumon 2019-ben „Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége” díj nyertese lett. Az elvárt eredmények érdekében tanúsított határozottsága melletti kompromisszumképessége, pozitív személyisége, kommunikációja és banki elkötelezettsége követendő példát mutat a feladatok kezelésében és konstruktív megoldásában. Véleménye mértékadó szakmai és morális szempontból egyaránt. Személyisége, pozitív és dinamikus hozzáállása inspiráló. Értéket teremt és példát mutat.

Portfolio Különdíj: MOL Campus

2022. december 8-án adták át hivatalosan Budapest legmagasabb irodaházát, a MOL Campust. A 28 emeletes, nettó 68 ezer négyzetméter alapterületű toronyház Budapest legmagasabb irodaháza jelenleg, a tetején található kilátó és látogatóközpont 120, míg az épület legfelső pontja 143 méter magasan van. Az épület kivitelezéséhez sokszor itthon eddig nem használt eszközök, módszerek voltak szükségesek, például az ország legmagasabb, 171 méteres toronydaruját is fel kellett építeni, amit Dániából hozattak. Egy másik különlegessége az épületnek a 7,5 százalékban hajlított üvegfelületből álló homlokzati struktúra, és az összesen 28 ezer négyzetméternyi üveghomlokzat. A MOL székházában közel 5000 ülőhelyet alakítottak ki, így 1924 standard munkaállomás és 3000-nél is több egyéb munkavégzési lehetőség jut a már beköltözött mintegy 2500 kollégára. A legmagasabb szintű energiahatékonysági tanúsítványokkal rendelkezik, a BREEAM Excellent után a LEED Platinum minősítést is megszerezte.

Gratulálunk a győzteseknek! Jövőre találkozunk!

