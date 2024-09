Hol tart a digitalizáció és mit hoz az AI az ingatlanpiacon?

Banking Technology 2024 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 5-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Kalmár Zoltán, Proptech strategic expert, a Proptechzoom.com alapítója arról kérdezte a beszélgetés résztvevőit, hogy mennyire érettek a digitalizációs átalakulás folyamatában, mire lehet megoldás a digitalizáció, tényleg aluldigitalizáltnak látják-e az ingatlanpiacot, illetve, hogy mire használják az AI-t.

Almás Béla, a Streamnet vezérigazgatója egy példát hozott arra, hogy a kivitelezéstámogatásban a digitalizáció nagyon jól működik, a megrendelők valós idejű információkat kaphatnak ezáltal egy felújítás vagy kivitelezési területen helyszínen zajló munkákról, esetleges fennakadásról. Az AI-al kapcsolatban elmondta, hogy sokan rosszul értelmezik ezt az eszközt, és jelenleg még abban a szakaszban tart, hogy nem igazán egyértelmű, hogy az üzletmenetben miben tudjuk hatékonyan használni.

Az AI jelenleg olyan, mint egy gyors, lelkes gyakornok.

- tette hozzá a vezérigazgató.

Kép forrása: Mudra László/Portfolio

Déri Bea, a CPI Hungary PR, Marketing & Design területek igazgatója szerint a digitalizációs eszközöket a kommunikációban is remekül lehet használni, ennek része az AI is. A digitalizációban rengeteg lehetőség van, de nincs meg az a működési modell, ami ezt a kihasználást segíthetné. Az ingatlanpiac még nincs feltétlenül felkészülve erre, a klasszikus modellben gondolkodik. Gyorsulni és tanulni kell még. A mesterséges intelligencia nagyon jó eszköz, de se taktikailag, sem stratégiailag nem lehet rá támaszkodni jelenleg, de ez nem azt jelenti, hogy a későbbiekben nem is fogja ezt megadni.

Az ingatlanpiacnak dinamikusan kell fejlődnie az AI, vagy akár a digitalizáció tekintetében.

- emelte ki Déri Bea.

Reicher Péter, a Graphisoft SE ország igazgatója elmondta, hogy a működésük és az üzletmenetük minden területén kihasználják a digitalizáció adta lehetőségeket. Az építőiparban sok olyan megszokás van, ami nehezíti a digitális átállást, ennek egyik formája például a kivitelezéseknél a tartalékképzés az anyagok tekintetében. Az építőipari cégek sokkal több anyagot rendelnek, és mozgatnak a munkahelyszínen, mint amire szükség lenne. Ennek mérséklésében, az anyagszükséglet pontos kiszámításában pont kiválóan tud segíteni a digitalizáció.

A mesterséges intelligencia egy új lehetőség, ami a versenyképesség, hatékonyság javítására lehet használni.

- zárta a beszélgetést Reicher Péter.

Címlapkép forrása: Portfolio