Részletek derültek ki a katasztrófát szenvedett orosz utasszállítóról: nem először volt baj vele

Az An-24-es utasszállító repülőgép Tinda város közelében egy hegyoldalban zuhant le.

A szerencsétlenség pontos okát nem tudják, több verziót is vizsgálnak a hatóságok, többek között a gép hibáját, illetve a pilóta hibáját. A hatóságok a légiforgalmi irányítók munkáját is ellenőrzik.

Mint kiderült, a repülőgépet közel 50 éve gyártották, és 2018 óta négy légi incidensben volt érintett, egyszer például repülőtéri gurulás közben megsérült az egyik szárnya. Egy másik alkalommal a generátor meghibásodása miatt kellett visszatérnie a kiinduló repülőtérre. Ennek ellenére 2021-ben a gép légialkalmassági bizonyítványát 2036-ig meghosszabbították.

Állítólag közvetlenül utolsó útja előtt is átvizsgálták, és nem találtak hibát.

A fedélzeten tartózkodók számáról eltérő hírek láttak napvilágot, de mintegy 50-en lehettek a gépen, senki nem élte túl a katasztrófát.

BREAKING: Tragic An-24 crash in Russia's Amur region claims 49 lives, including 5 children. The Angara Airlines flight from Khabarovsk to Tynda vanished after a failed landing attempt. Wreckage found burning on a remote mountainside. RIP. pic.twitter.com/oKmSANbbHb https://t.co/oKmSANbbHb