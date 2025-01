Új irányt vesz a főváros fejlesztése? - Hogy látja a jövőt Vitézy Dávid és Lánszki Regő?

Rozsdaövezetek, pályaudvarok, klímaváltozás, parkolórendszer, közlekedés, megfizethető lakhatás, energiaellátás, de talán a legfontosabb, hogy mi lesz a jövője a rákosrendezői területnek. Többek között ezek azok a Budapest szempontjából kiemelt fontosságú kérdések, melyek a különböző szereplők között folyamatos viták tárgyát képezik. Egyezség és közös irány nélkül azonban rendkívül nehéz lesz a megvalósítás. Hogy az ellentétes vélemények közepette mi lehet a közös pont, illetve mik azok az aktuális, Budapestet is érintő kérdések, melyek mellett nem lehet válasz nélkül elmenni, arról a február 20-i Property Warm Up 2025 konferencián Vitézy Dávid , a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője, a Fővárosi Közgyűlés tagja, valamint Lánszki Regő , az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára vitatja meg gondolatait.

A lakhatás, a város- és közlekedésfejlesztés vagy az építészet mind olyan, tömegeket érintő téma, amelyről a politikai döntéshozók is gyakran folytatnak vitát. Nemcsak közlekedési, hanem a város élhetőségét befolyásoló kérdés is például a fővárosi pályaudvarok állapota, amely az elmúlt hónapokban annak kapcsán került a hírek középpontjába, hogy a magyar állam 99 évre magánkézbe adná azokat, de ilyen a közelmúltban kiemelt figyelmet kapott rákosrendezői terület értékesítése is.

Mi lenne a jó irány a pályaudvarok felújításakor, és mire kellene kiemelt figyelmet fordítani a rákosrendezői fejlesztéskor?

Vajon mit gondol a kérdésről Lánszki Regő, építészeti államtitkár és Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja? A február 20-i Property Warm Up 2025 konferencia résztvevői erre is választ kaphatnak a 13:45-kor kezdődő beszélgetés során, de a megfizethető lakhatás is kiemelt témaként szerepel.

Megfizethető lakhatás

A téma kapcsán Lánszki Regő nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány új lakásfejlesztési tőkeprogramot indít, hogy megfizethetőbbé váljanak a lakásárak, és több lakás épüljön. Céljuk, hogy évente 25 ezer új otthon épüljön meg, a minőséget pedig az új építészeti törvénnyel garantálják.

Vitézy Dávid ezzel összefüggésben úgy véli, Rákosrendező területe is alkalmas lenne arra, hogy ott megfizethető lakások épüljenek és parkokat alakítsanak ki, mindezt jó tömegközlekedési kapcsolatokkal. A bérlakások építéséhez elkerülhetetlen a magántőke bevonása, de urbanisztikai keretek és szabályok közé kell szorítani az ingatlanfejlesztést és az lenne járható út, ha a főváros a lakbérkiegészítésre garanciát vállalna ezeknél a beruházásoknál.

A városfejlesztés azonban nem a magántőke feladata egyedül, a városnak képesnek kell lennie városrészszintű víziót alkotnia, parkkal, villamossal, közterületekkel - ahogy Budapest is képes volt 100-150 éve. Bécstől e téren rengeteget lehet tanulni - hangsúlyozta egy tavaly év végi konferencián Vitézy Dávid, kiemelve, hogy

Bécs száz éve élen jár a megfizethető lakások építésében és a köztulajdonú bérlakásszektor működtetésében.

Lánszki Regő pedig többször beszélt arról, hogy 2024-ben megújították az építésügyi szabályozást, és az OTÉK helyébe a TÉKA lépett. Véleménye szerint a szétterülő városok problémája, a különböző generációk együttélésének a kérdései, a városi hősziget hatások, a vízelvezetés és vízmegtartás mind világszintű kihívások.

