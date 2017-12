Budai luxusirodaházba költözik a Fundamenta

A MOM Park melletti HillSide Offices kivitelezése a tervek szerint halad. Az irodaház építése jelenleg a hatodik szintnél jár és 2018 januárjában eléri a szerkezetkész állapotot. Az épület már kilenc hónappal a tervezett átadás előtt elérte a 80 százalékos foglaltsági rátát.A HillSide Offices került kiválasztásra a német többségi tulajdonú Fundamenta- Lakáskassza Zrt. által kiírt tenderen, amelyben budapesti központjuknak kerestek új irodát. Az Eston International Ingatlantanácsadó közvetítésével létrejött bérleti szerződés aláírásával a Fundamenta lett a közel 22 ezer négyzetméteres irodaház egyik legnagyobb területű bérlője. A pénzintézet korábbi központjából, a Váci utcai Zászlós Irodaházból költözteti ide dolgozóit. Az új székhelyen 10 300 négyzetméternyi irodában 700 munkahely kerül kialakításra, illetve helyet kap egy konferencia- és oktatóközpont is. A bérlők 2018 negyedik negyedévében tervezik a költözést, és hosszú távra rendezkednek be, hiszen 10 éves szerződést írtak alá az irodaházzal.A Wáberer György érdekeltségi köréhez tartozó HillSide irodaházról korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk: