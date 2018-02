Tudtad, hogy már a Telekomtól is vehetsz ingatlant?

A legdrágább: mit lehet venni 525 millióért?

Az adatbázisban - egy kivételével - csupán eladó ingatlanok szerepelnek, ezek viszont különböző típusúak, sok az eladó irodaház, külterületi telek, vagy elhanyagolt épületek. A leírásokban többnél szerepel az az opció, hogy a vételt követően a Magyar Telekom kibérli az ingatlant, így akár befektetésként is megvásárolható. Az utóbbi lehetőség azért is lehet kézenfekvő, mert a legtöbb ingatlannál az állapot és az elhelyezkedés sem tenné lehetővé, hogy saját használatra kerüljenek.Néhányan talán meglepődnek, de a legdrágább ingatlant nem Budapesten kínálja eladásra a Telekom, hanem Eger központjában, 525 millió forintos áron. Az már kevésbé meglepő tény az ingatlanról, hogy nem lakóépület, hanem irodaház, amely mintegy 5000 négyzetméteres irodaterülettel rendelkezik. A leírás alapján a vásárló szállodát, kollégiumot, vagy akár edzőtermet is kialakíthat az épületből. További érdekesség, hogy a Telekom az eladást követően, mintegy 1600 négyzetméternyi területet visszabérelne az új tulajdonostól.

Kép forrása: t-ingatlan.hu

A legkisebbek

Áfa nélkül csupán 25 ezer forintért kínálnak eladásra egy Veszprém megyei, Tés községben található 94 négyzetméteres telket. A földterület minden bizonnyal a szokatlan elhelyezkedése miatt kerül ennyibe, a helyi Posta épülete mögött helyezkedik el és kizárólag más helyrajzi számú ingatlanon keresztül lehet megközelíteni, közterületről nem. A terület hasznosítása a nehézkes megközelíthetőség mellett azért is korlátozott, mert nem önmagában nem beépíthető, nem éri el ugyanis a Helyi Építési Szabályzat által meghatározott minimális teleknagyságot.Ugyancsak a legkisebbek közé sorolható egy Heves megyei Nagytályán elhelyezkedő 260 négyzetméteres telek, a rajta épített nettó 4,5 négyzetméter alapterületű erősítő épületként nyilvántartott ingatlannal. A tulajdonjog 110 ezer forintért (áfa nélkül) jogutódlás címén vásárolható meg.

Kép forrása: t-ingatlan.hu

A legkietlenebb: romos ház a határ menti erdőben

Ingatlanok a fővárosban

Szintén eladásra kínálja a vállalat az ukrán határ melletti Márokpapi község melletti erdős részen álló bontásra ítélt téglaépületet és a hozzá tartozó telket. A leírás alapján az ingatlan csupán egy rossz minőségű földúton közelíthető meg gyalog, vagy terepjáróval. A kínálati ár, áfa nélkül 110 ezer forint.További határ menti házak is szerepelnek a kínálatban, az osztrák és a horvát határ mellett is vannak olyan eladó 8-9 millió forintos ingatlanok, amelyeket főként befektetési célú vásárlásra ajánlanak, hiszen a Telekom az eladást követően visszabérli ezeket.Csupán 5 eladó és 1 bérbe vehető budapesti ingatlant találni a hirdetések között, ezek mindegyike irodaépület és a főváros kijjebb eső kerületeiben helyezkedik el. Ezek között eladásra kínálnak például áfa nélkül 195 millió forintért egy 1200 négyzetméteres kétszintes irodaépületet 15 kerületben, ahol a műszaki területeket szintén visszabérelné a Magyar Telekom. Az egyetlen bérlésre kínált ingatlan egy III. kerületi épület, ahol a földszinti étterem, 4 irodaszint, parkolók és 120 használt munkaállomás (irodai asztalok, székek) tartozik az 5 éves bérleti szerződésbe.

Kép forrása: t-ingatlan.hu

Hozzászólnál a témához? Mondd el véleményedet a Portfolio Ingatlan Facebook oldalán.

Práter Park - További információért kattints a képre!