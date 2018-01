Észre sem vesszük, pedig a szemünk előtt alakul át az egész lakáspiac

Kiterjesztett és virtuális valóság

A PropTech egyre nagyobb méreteket öltött az elmúlt években, több milliárd dollárnyi beruházás zajlik Európában is. Az érdeklődés és a pozitív várakozás is egyre nagyobb mértékű a témában, 3100 megkérdezett üzleti vezető 84 százaléka egyetértett azzal, hogy a digitális transzformáció fontos része a jelenünknek és a jövőnknek egyaránt - mondta el, a Portfolio által tavaly megrendezett Property Investment Forum 2017 konferencián.A Property Technology kifejezésből született "PropTech" és a Real Estate rövidítéseként használt "RE Tech" hasonló jelentéssel bír, előbbi inkább Európában, utóbbi inkább az Egyesült Államokban terjedt el. A lényege mindkettőnek, hogy a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával segítsék az ingatlanpiachoz kapcsolódó tranzakciók hatékonyságát, akár a fejlesztők, akár a közvetítők, akár a magán- és intézményi befektetők/vásárlók személyében. A PropTech a különböző meghatározások szerint a FinTech, vagyis a Financial Technology része, mivel az ingatlan is egy olyan eszközosztály, amihez fontos befektetések kapcsolódnak.A PropTech iparág bővülésével egyre több olyan kifejezés lát napvilágot, amely valamely új eszköz megjelenésével vagy már létező technológiák ötvözésével születik és a közeljövőben egyre több területen segíti majd a mindennapjainkat. Ezek a technológiák azonban nem kizárólag az ingatlanpiachoz kötődnek, de sok más lehetőség mellett annak a jövőjét is egyre jobban meghatározzák. Az alábbiakban a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság ingatlanpiaci hatásait nézzük meg.Az Augmented Reality, (kiterjesztett valóság) is tekinthető a PropTech részének, de korántsem csak az ingatlanpiaci folyamatokat segíti. Az AR a valódi kép egy sajátos kibővítése, melynek során egy adott képernyőn a környezetben lévő tárgyak mellett virtuális elemek jelennek meg, további információkat adva ezzel a felhasználónak. Ilyen lehet például az, hogy egy városban a mobiltelefonnal körbenézve, a kamera az épület felé fordítva megmutatja, hogy hol vannak eladó lakások, valamint az ahhoz kapcsolódó legfontosabb információkat. A rendszer fontos feltétele, hogy a készülék képes legyen a helymeghatározásra és rendelkezzen egy szenzorral, ami megmondja, hogy merre nézünk vele. A kiterjesztett valóság egyik legismertebb példája a 2016-ban népszerűvé vált Pokémon Go játék volt, de a valóság és a virtuális világ összemosása a különböző tudományágakban is nagy lehetőségek előtt áll.A virtuális valóság abban különbözik a kiterjesztett valóságtól, hogy egy virtuális szemüvegen keresztül egy teljesen más térbe kerülünk, kizárva ezzel a valós világot. Ingatlanpiaci példaként említhető egy még csak tervasztalon létező lakópark, melyet a leendő vásárlók egy virtuális szemüvegen keresztül akár szobánként körbejárhatnak, segítve ezzel elképzelni, hogy milyen lesz majd az új otthonunkban lakni.A különböző technológiai megoldások tárháza viszont ennél jelentősen bővebb, és várhatóan a következő években további új ötletek és találmányok jelennek meg az ingatlanpiacon is. Mindezek az ingatlanszolgáltatásokon túl az építészetben, az adatgyűjtésben, az adatfeldolgozásban és a különböző okos megoldásokban is megjelennek, melyeken keresztül szintén eljut a mindennapjainkba. A következő hónapokban éppen ezért a Portfolio Ingatlannál is nagyobb hangsúlyt helyezünk a PropTech legújabb eredményeinek bemutatására, április közepén pedig a tavalyihoz hasonlóan az FM & Office konferencia keretében részletesebben is foglalkozunk a témával.