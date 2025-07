Világhírű történész-közgazdász érkezik a Budapest Economic Forumra

Október 7-én immár tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a magyar gazdasági szereplők csúcstalálkozóját, a Budapest Economic Forumot. Az előadókról eddig nem sok hírt osztottunk meg, de a háttérben folyamatosan zajlik a program összeállítása. Most pedig az első nevet is eláruljuk: Harold James, a Princeton Egyetem professzora elfogadta a meghívásunkat, így velünk lesz október 7-én és megosztja velünk legfrissebb meglátásait.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Október 7-én a magyar gazdaság legfontosabb szereplői mellett neves külföldi eladók is megosztják velünk véleményüket a jelenlegi helyzetről és a kilátásokról. Tartsanak velünk a Budapest Economic Forumon!

Az már egy ideje ismert, hogy idén október 7-én tartja a Portfolio immár szokásos gazdasági-üzleti csúcskonferenciáját a budapesti Marriott Hotelben. A Budapest Economic Forumon hagyományosan a magyar gazdaságpolitika legfontosabb szereplői, vállalatvezetők, közgazdászok, elemzők osztják meg gondolataikat a közönséggel. Minden évben törekszünk arra, hogy lehetőleg neves külföldi szereplők is eljöjjenek a konferenciára, ezért külön öröm, hogy elsőként

Harold James, a princeton egyetem professzora szerepel a 2025-ös programban.

James 1956-ban született az angliai Bedfordban, tanulmányait a Cambridge Egyetemen végezte. 1986 óta tanít a Princeton Egyetemen, 2001 óta pedig publikál a Project Syndicate felületén. Emellett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) történésze is. 2004-ben megkapta a Helmut Schmidt-díjat gazdaságtörténeti publikációiért, egy évvel később pedig a Ludwig Erhard-díjat gazdasági munkájáért.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Harold James mellett idén is igyekszünk elhozni a magyar kormányzat, a jegybank legfontosabb szereplőit, vállalatvezetőket, elemzőket, hogy útmutatást adjanak a következő időszak gazdasági kihívásaival és lehetséges válaszaival kapcsolatban. Az eseményen biztosan szóba kerül majd a vámháború, a versenyképesség kérdése, a magyar gazdaság kilátásai, a vállalatok finanszírozása és a közelgő 2026-os parlamenti választások. A résztvevők első kézből kaphatnak elemzéseket és gyakorlati tanácsokat a következő időszakkal kapcsolatban.

Szakterülete elsősorban a német és az európai gazdaságtörténet, illetve a globalizáció. Cikkei rendszeresen megjelentek a Portfolio On the Other Hand rovatában is az utóbbi hónapokban a Project Syndicate-tel való együttműködés keretében. A történész legutóbb az Iránra mért amerikai csapásról, illetve annak világpolitikai jelentőségéről írt, de az elmúlt hónapokban kifejtette véleményét Donald Trump és a globalizáció kapcsolatáról, illetve a német gazdaság lehetséges kiútjáról is a jelenlegi helyzetből:

Idén januárban már tartott előadást Budapesten Harold James, akkor a Metropolitan Egyetemen beszélt, illetve interjút is adott a Portfolionak. Ebben kiemelte, hogy a jelenlegi korszakot „a zűrzavar, a bizonytalanság és a káosz” korának nevezné. Az azóta eltelt időben a vámháborús fenyegetések napról napra új kihívásokat jelentenek, így biztosan lesz friss üzenete a hallgatóságnak októberben is.

Érdemes folyamatosan követni a Portfoliot, hiszen a következő hetekben remélhetőleg további magyar és nemzetközi előadókat jelenhetünk be az őszi gazdasági csúcskonferenciára.

