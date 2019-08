Lakásárak a világ körül: hol a legkönnyebb és hol a legnehezebb a vásárlás?

Park West 1134 Budapest, Szabolcs utca 15-25. 229 db lakás

A világ legdrágább lakáspiacai

Az összehasonlításban a Numbeo számai alapján azt néztük meg, hogy a medián jövedelem másfélszereséből hány év alatt sikerülne egy átlagáron kínált 90 négyzetméteres lakást az egyes országokban megvásárolni. Mivel sok országban ritka, hogy egy családban évtizedeken át folyamatosan mindkét szülő teljes állásban dolgozzon, ezért nem kétszeres, hanem csak másfélszeres a szorzó. Természetesen a megkeresett jövedelemből nem csak lakásra kell költeni, ezért attól függően, hogy a család a megkeresett jövedelmének a felét vagy a harmadát tervezi lakhatásra költeni, a lenti lakáshoz jutási időt érdemes kettővel vagy hárommal megszorozni.Fontos ugyanakkor, hogy egyrészt sokan vannak - minden második család - akik a mediánjövedelemnél magasabb összeget keresnek, másrészt az egyes országokon belül is nagyok lehetnek a különbségek. Elég csak Magyarországon megnézni a fővárost és az attól távolabb található községeket, amelyek között bár jövedelmekben is vannak különbségek, lakásárakban sokkal nagyobb a differencia.Az első helyre nem meglepő módon az évek óta súlyos gazdasági válsággal küzdő Venezuela került, ahol az extrém magas infláció miatt leértékelődött jövedelmekből több mint 150 évig kellene spórolni az említett lakás megvásárlásához akkor is, ha egy család a mediánjövedelem másfélszeresét meg tudná takarítani havonta.

Legolcsóbb lakáspiacok

Második legrosszabb a helyzet a polgárháború sújtotta Szíriában, ott ugyanez 64 évig tartana, ami szintén nagyon távol van az egészséges piaci számoktól. A harmadik helyre viszont a világ egyik legdrágább városa, Hongkong került, ahol bár a gazdaság nagyon erős, a lakásárak különböző okok miatt az egekben vannak, amiről részletesebben az alább cikkben írtunk:Sőt, egy angol nyelvű videóban a következményeket is bemutatják a néhány négyzetméteres szobákban lakó családokon és az erre épülő üzleti modelleken, a kapszula szobák üzemeltetőjén keresztül.A lista élmezőnyében a következő helyeken többnyire Délkelet-Ázsia országai állnak, köztük Kína, ahol az elmúlt évtizedek ipari, kereskedelmi fejlődésének köszönhetően szintén hatalmasra nőttek az egyenlőtlenségek, a városokba áramló népesség és a befektetési célú lakásvásárlók magas száma miatt pedig a lakásárak is rendkívüli mértékben megemelkedtek.A jövedelmekhez képest a top 20-ba Európából Szerbia került be, ahol bár európai viszonylatban nem annyira drágák a lakások, az alacsony jövedelmek miatt mégis nehéz lakáshoz jutni.Érdemes lehet még a régió legdrágább lakáspiacával rendelkező Csehországot kiemelni, ami ugyan nincs a top20-ban, de nem sokkal marad le, ott közel 15 évnyi családi mediánjövedelem kell a vizsgált lakás megvásárlásához. Szintén a drágábbak között van Ukrajna, ahol nem is a lakásárak magas szintje, sokkal inkább a kimondottan alacsony jövedelmek miatt nehéz a lakásvásárlás. Érdekes még, hogy az Egyesült Királyság átlagban nem számít drágának, de ha Londont kiemelnénk, szinte biztosan az élmezőnyben végzett volna.Jövedelemarányosan a legolcsóbb lakáspiaca Szaúd Arábiának van, amit az Egyesült Államok követ. Ez utóbbi meglepő lehet, különösen annak fényében, hogy San Franciscoban például van igény a havi 1200 dollárértis, és New York sem az alacsony lakásárairól híres. Ennek ellenére országos átlagban úgy tűnik, mégsem számít drágának az ország, más kérdés, hogy egy ekkora területű országban van-e értelme az átlaggal számolni.

Hol áll Magyarország?

A lakáshoz jutás ezeken túl nagyon kedvező a többi arab országban is, ahol elsősorban az olajból származó bevételeknek köszönhető a relatív jólét, majd többségében nyugat- és észak-európai országok következnek, ahol a magas jövedelmekhez minőségi és bőséges lakáskínálat társul.A vizsgált 95 ország közül Magyarország a 48. helyen áll, vagyis éppen középen helyezkedik el. A felmérés szerint nálunk 12,5 évnyi családi mediánjövedelem szükséges egy 90 négyzetméteres lakás megvásárlásához. Budapesten feltehetően ennél hosszabb idővel kell számolni, míg vidéken egyszerűbb a lakásvásárlás. Magyarország lakásvásárlási lehetőségek szempontjából olyan országokkal van egy csoportban, mint Portugália, Horvátország vagy Japán.