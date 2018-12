Elképesztő változásokat fog hozni az 5G

De mit is fog adni nekünk az 5G?

A világ kapacitási szükséglete folyamatosan változik, főleg a sűrűn lakott városokban a jelenlegi 4G-s hálózatok már nem tudják tartani a lépést. Az Ericsson cikke alapján a globális adatforgalom 2023-ra várhatóan 8-szor több lesz a mostaninál. Ezért is van szükség az 5G hálózatok kiépítésére, aminek az egyik lépése, hogy az okostelefonok is képesek legyenek ehhez a hálózathoz kapcsolódni.Egy teljes hosszúságú HD film letöltése még csak a kezdet, az 5G további értéke, a vállalatokra, üzleti életre, iparágakra és városokra is kiterjed, amelyek okosabbá és fenntarthatóvá válnak és mind kapcsolódni tudnak egymáshoz.1G: mobil hanghívások2G: mobil hanghívások és SMS3G: mobilos webböngészés4G: videózás és nagyobb adatsebesség a mobilokon5G: a fogyasztók kiszolgálása mellett az iparágak digitalizálására szolgáló technológiaA legfőbb ok, amiért az 5G hatalmas változást hoz az életünkbe az az, hogy drámaian javítja a hálózati kapcsolatot. Nem lesznek akadozások, a jobb minőségű videók nem fognak megállni és hosszú ideig töltődni. Biztonságosabb és stabilabb lesz viszont a kapcsolat, összességében tehát egy hatékonyabb és élvezhetőbb hálózatot kaphatunk a jövő évtől kezdve. A gyorsaságot jól szemlélteti az a videó, amit a francia focicsapat játékosaival vettek fel, és amelyben bemutatják, hogy mi a különbség a 4G és az 5G késlekedésében. Konkrét számokban 19 milliszekundum a különbség, vagyis 19-szer a másodperc ezredrésze, amit elsőre talán nagyon kevésnek gondolhatunk, de ahogy a videóból is kiderül, sorsdöntő pillanatok, passzok is múlhatnak rajta.Az üzleti életben az 5G a költségeket is lecsökkenti, az Ericsson által végzett hatásvizsgálat alapján az 5G-s fejlesztéseknél gigabájtonként 10-szer alacsonyabb kiadással lehet számolni, mint a jelenlegi 4G hálózatoknál. Továbbá lehetővé teszi, hogy egyre több iparági folyamat digitalizálásra kerüljön.