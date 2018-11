Grandiózus projektek: így alakul át Budapest

Elsőkéntbeszélt a folyamatban lévő fejlesztésekről. A trendek azt mutatják, hogy egy felgyorsuló világban élünk, most építjük azokat az épületeket, amiket 30-50 év múlva is használni fognak, ezért azt kell tudnunk, hogy csak a legjobbat lehet csinálni. 2011-ben kezdett el 50 ember azon gondolkozni, hogy miként lehetne Budapesten egy mindent átfogó fejlesztési tervet létrehozni, amit 2013-ban Budapest 2030 néven el is fogadtak. Ennek a tervnek olyan projektek is a részesei mint a Liget Budapest, a Central Park, a Budapest ONE és az Etele pláza.

2018 már a kivitelezésekről és az átadásokról szól a Városligetnél. Megváltoztak az elvárások a közösségi terekben, minél többféle igényt kell kielégíteni, és ez a célunk a Liget projektnél is, hogy minél többféle közösségi teret tudjunk létrehozni. Ma már egy múzeumtól azt várjuk, hogy interaktív legyen.

Hol tart most a projekt?

mutatta be a Liget Budapest projekt jelenlegi legfontosabb momentumait.Átadásra került a Szépművészeti Múzeum, ami speciálisan a gyerekeknek, az ő igényeiknek megfelelően lett átalakítva. 2019-ben átadják az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központot, ahol egy restaurátor műhely és egy 13 ezer négyzetméternyi közpark is kialakításra kerül. A biodóm kivitelezése is folyamatban van, a volt vidámparki területen, ami az állatkertet lényegében négy évszakossá teszi, és a hidegebb időben is lehetővé válik, hogy látogatókat fogadjon.

Az 56-osok terén a Néprajzi Múzeum kivitelezése is folyamatban van, a gyermekbarát épületben helyet kap egy gyermekmúzeum, ahol a kiállított darabokat kézbe is tudják venni, ezzel is közelebb hozva a gyermekeket a kultúrához. A Magyar Zene Házánál a föld alatti termektől egészen a tetőig funkcionalitást kap az üveg épület. Végül a közparkban átadásra került egy kutyás élménypark és egy ifjúsági sportpálya, valamint a Vakok Kertje is a közlemúltban készült el.

Liget Budapest

Central Park

Egy évvel ezelőtt azt jelentettem be, hogy jóváhagyásra került a költségtervezet és elindulhat a koncepció terv kidolgozása, amit azóta el is kezdtünk, így várhatóan 2023-ban átadhatjuk a projekt első részeit.

A grandiózus projektek közül szintén nem maradhatott ki a Westend mellett, mintegy 9 hektáros területen épülő Central Park, amitmutatott be a nagyközönség számára.A Nyugatiból kiinduló sínek erősen elválasztják a város egyes részeit, így szeretnék, hogy erre megoldást találjanak és a sínek eltűnjenek erről a területről. A Central Park több kerületen át húzódik, sok mindenkit érint. Cél, hogy egy élményközpontot alakítsanak ki, ahol többek között megfelelő mennyiségű a zöldterület, és bár jelen van a technológia, az mégsem árasztja el túl sok információval a látogatókat, az ott lakókat és dolgozókat.

Mi lesz itt?

2 hektáros közpark

bevásárlóközpont

1000 lakás

irodák

hotel,

rendezvényközpont

park oló.

Budapest One - Etele tengely

A konferencia következő előadásában a Kelenföldön épülő 65 ezer négyzetméter bérbe adható területtel rendelkező Budapest ONE projektről számolt be

2019 második félévében adhatják át a Budapest ONE első ütemét, ami 25 ezer négyzetméternyi irodát és további 2600 négyzetméternyi retail egységet foglal magába. Kelenföldi pályaudvar másik oldalán az 55 ezer négyzetméteres Etele pláza épül, ahol napi 40 ezer vásárlót várnak. Emellett egy intermodális közlekedési csomópont is létrejön a helyszínen, a bevásárlóközpont és az irodaház mellett más fejlesztést is terveznek, például itt létesül a dél-budai központi kórház, és további projekteket is bevonzhat az itt kialakuló új városközpont.

Budapest ONE