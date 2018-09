Nemcsak Budapestet kell fejleszteni, hanem a budapestieket is

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron!

Elsősorban a már meglévő, városi sportprogramokra építünk, ilyen a szeptember első hetében tartott Budapest Urban Games, valamint az iskolai diákolimpiai versenyekre. Természetesen új sportrendezvények is lesznek (sport- és életmód tanácsadás, korosztályonkénti sportprogramok) valamint külön eseményként szeretnénk a családok számára játékos sporteseményt szervezni.

Puskás Ferenc Stadion

Déli pályaudvarnál létesülő sport- és szabadidőközpont

Kerepesi úti sportközpont a Maccabi Európa Játékokra

Margitszigeti teniszstadion helyén épülő csarnok a Hungarian Open ATP World Tour férfi tenisztornára

Sporteseményekből sincs hiány

A főváros fejlődéséhez hozzátartozik az is, hogy a lakosok jobban érezzék magukat, különböző kulturális, vagy sportprogramokon vehessenek részt, mindezt úgy, hogy közben az erre a célra kialakított épületek, vagy a szabadtéri környezet is megfelelő legyen. Mint mindegyik más fővárosban, nálunk is van számos fejlesztési lehetőség, ezeknek az egyik vonulata, ha a sportolási lehetőségeket támogatja az önkormányzat, legyen szó a megrendezett eseményekről, vagy akár olyan eszközök, parkok, pályák kialakításáról, ahol a mozogni vágyók érezhetik jól magukat.Egy korábbi cikkünkben kérdeztük mega Budapest által elnyert 2019-es Európa Sportfővárosa cím kapcsán, hogy milyen sportlétesítményeket, pályákat tervez építeni az önkormányzat:A nagyobb sportközpontok létesítése, vagy átalakítása nemcsak városfejlesztési szempontból lehet érdekes a lakók számára, amellett, hogy egy új épület más arculatot ad a környéknek, turisztikai szempontból is változásokat eredményezhet, lényegében egy-egy eseményre még több külföldi vendég érkezésére lehet számítani ilyenkor. Ezen felül, ha Budapest tudatosan készül a Sportfőváros címre, számos új sportolási lehetőségre és megrendezett eseményre lehet számítani, aminek pozitívuma egyértelműen, hogy több program közül választhat a lakosság, hátrányként az ilyenkor életbe lépő forgalmirend-változásokat lehet megemlíteni. Városszervezési szempontból éppen ezért fontos ez a téma, a Portfolio bővebben a Budapest 2030 Konferencián is foglalkozni fog vele, ahol az előadók között megszólal majdis.Jelenleg több, nagyobb sportkomplexum építése is folyamatban van, amelyek a közeljövőben valamilyen nemzetközi sporteseménynek is helyet adhatnak. Néhány ezek közül a fővárosban:Ezeken kívül persze kisebb beruházások is folynak, megújult a margitszigeti futókör, jövőre a Margitszigeti Atlétikai Centrumra is sor kerülhet, nemrég rehabilitálták a Normafát, valamint a felújított városligeti Műjégpályát ingyen vehetik igénybe a fővárosi óvodás és általános iskolás csoportok, az Európa Sportfővárosa program részeként.Budapest városfejlesztéséhez hozzátartozik, hogy a kisebb, elhanyagolt parkokkal is kezdjenek valamit, amelyeknek az egyik lehetséges hasznosítása, ha kültéri eszközökkel felszerelve adják át lakossági használatra. Számos kinti edzőparkot létesítettek a közelmúltban, most már több mint 130 közfenntartású kondiparkkal lehet Budapesten találkozni, amelyek bárki által szabadon használhatóak.A sportolásra alkalmas helyszínek kialakítása mellett, a szervezett programok is nagy népszerűségnek örvendenek a lakosság és az akár külföldről idelátogató vendégek körében egyaránt. Ilyen szervezett esemény az Európai Sporthét, egy egész Európára kiterjedő kampány, amely ezen a héten, szeptember 23-30. között zajlik, és arra ösztönzi az európaiakat, hogy egy héten keresztül minél többet mozogjanak, és az év többi részében is aktívak maradjanak. Ennek részeként többek között edzéseket szerveznek a Városligetben, megtartják az Európai Diáksport Napját, valamint az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivált, szeptember 29-én pedig a Tüskecsarnokban rendezik meg a BeActive Night-ot, ahol számos mozgásformát próbálhatnak ki az érdeklődők.A közelmúltban is szerveztek hasonló eseményeket, három hete rajtolt a Budapest Urban Games, ami szintén a fővárosi lakókat invitálta olyan sportversenyekre, mint a Duna átúszása a város közepén, felfutás a Citadellára, vagy a Klauzál téri labdarúgás. A minden évben megrendezésre kerülő futóversenyek, csapatsportos bajnokságok mellett, jövő nyáron Budapesten rendezik meg a Maccabi Európa Játékokat, ami várhatóan turisztikai szempontból is előnyös lesz Budapest számára.