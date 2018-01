Téglagyár és budai villák: ezeket az ingatlanokat veheted most meg a fővárostól

Kiadó ingatlanok

Kiadó ingatlanok - üzlethelyiség

Kiadó ingatlanok - laktanya

Érdekes a repertoár a BFVK Zrt. (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ) által kínált ingatlanok között. A Fővárosi Önkormányzat által alapított zártkörű részvénytársaság a főváros ingatlanjainak, társasági részesedéseinek, illetve üzletrészeinek hasznosítására jött létre. Az általuk eladásra, illetve kiadásra kínált ingatlanok között szerepelnek üzlethelyiségek, raktárak, irodahelyiségek, telkek, nagyobb villák, de még iskolák is.Aki éppen a fővárosi tulajdonban lévő ingatlanok között találná meg álmai befektetését, annak valamivel nehezebb dolga lehet, mint egy szokványos hirdetés esetében. Pontos árakat általában nem közölnek, ugyanakkor részletes leírást adnak a kínált ingatlanokról. A vásárlás, vagy bérbevétel menete egy pályázat benyújtása, amelynek részleteiről a kapcsolattartóval kell egyeztetniük az érdeklődőknek. A jelenleg aktuális, közel 50 hirdetésből kiválogattuk a legérdekesebbeket, mutatjuk melyek voltak ezek, az egyes ingatlantípusok közül.Összesen 30 kiadó épületre vonatkozó hirdetés van, ezek mintegy harmada üzlethelyiségekre vonatkozik. Van közöttük olyan, amit az alaprajz és képek alapján is egy önmagában álló IV. kerületi családi háznak nézhetnénk, azonban kizárólag nem lakás célú bérbevételre van lehetőség.Azok számára is kínál lehetőséget a Fővárosi Önkormányzat, akik a belvárosban nyitnák meg új boltjukat, Az I. kerületben, a világörökség részét képező Várban vehető bérbe egy 93 négyzetméteres pince szinten lévő helyiség, amely korábban élelmiszerboltként működött.Bár ezeknél az ingatlanoknál nem voltak árak feltüntetve, néhánynál erről is kaphatunk információt. Például egy VIII. kerületi 240 négyzetméteres, korábban rádióstúdióként üzemelő üzlethelyiség minimálisan nettó 237 ezer forintért (áfával 300 ezer forint) vehető ki havonta, de amennyiben ennél kedvezőbb ajánlattal élnek az önkormányzat felé, ez az összeg még emelkedhet.Kiadásra kínálják a XXII. kerületi volt Hunyadi laktanyát is, az üres honvédségi terület több mint 120 ezer négyzetméter, amelyből 22 ezer négyzetméteren található ingatlan és ennek egy részét adja bérbe az önkormányzat telephelyként.

Kép forrása: bfvk.hu

Kiadó ingatlanok - iroda

Kiadó ingatlanok - iskola

A kiadó irodák között található olyan, amely korábban idősek otthonaként működött, így a leírásban az irodai funkció mellett alkalmasnak találják oktatási, vagy egészségügyi alkalmazásra egyaránt. Az épület egyébként 330 négyzetméter alapterülettel rendelkezik és a 14. kerület családi házas övezetében található.Szintén nem szerepelt a hirdetéshez ár, ugyanakkor egy ekkora irodahelyiségként kiadó belülről felújított építményt a X. kerületben nettó 380 ezer forintért (bruttó 480 ezer forint) adnak ki havonta, ami talán viszonyítási alapként szolgálhat.Bármilyen meglepő is, iskolák, illetve más oktatási intézmények épületének bérlésére is bőven van lehetőség. Évek óta nem találnak bérlőt a 2008-ban bezárt újpesti műszaki szakközépiskolára, ami teljes körű felújítást igényelne, szintén üresen áll másik két IV. kerületi szakközépiskola, illetve a IX. kerületben hosszú távra kiadó két 4 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan és az egyiknél a hozzátartozó korábbi szakiskolai autószerelő tanműhely.

Kép forrása: bfvk.hu

Kiadó ingatlanok - villa

Villaszerű építmények sem hiányozhatnak a kínálatból, példa erre egy XXI. kerületi 920 négyzetméteres ingatlan, amelyhez tartozik egy kisebb méretű telekrész is. Továbbá a XII. kerület zugligeti részén is van egy műemléki védettség alatt álló önkormányzati villa, a 630 négyzetméteres épülethez mintegy 38 ezer négyzetméteres telekterület is tartozik. Az ingatlan korábban családi villaként (Haggenmacher-villa) majd a bezárásáig gyermekotthonként működött.

Kép forrása: bfvk.hu

