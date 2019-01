Új tervek az M0-s nyugati szakaszának megépítésére

A Budapestiek igazi érdeke az M8 lenne (az osztrák határtól legalább Szolnokig), hogy az M0 megmaradjon a városnak.

Az M0 bezárása nélkül viszont nincs minek megmaradni.

Meg kell csinálni mind a kettőt. Legyen körgyűrű, és esztergomi autópálya is.

Aki például Nyíregyházáról Győrbe szeretne eljutni nem fog elmenni Esztergomig, így a déli szektor forgalma nem fog érdemben csökkenni.

Az M100 átadását kizárólag az M10-zel együtt szabad. Ellenkező esetben az összes Esztergom és Buda közti települést kikapcsoltuk a közúti forgalomból.

A lakosság érdeke, hogy a Natura 2000 területek meg legyenek védve. A helyi lakosság közlekedésének a fejlesztésére számos egyéb mód lenne.

Minél messzebb kerül az elkerülő a várostól, annál többen fognak a városon keresztül hajtani.

A legújabb kormányzati elképzelések megvalósulása esetén is bezárulna az autópálya gyűrű Budapest körül, de nem kör, hanem inkább egy zsák alakja lenne, és nem végig M0-snak hívnák. A budai oldalon az M100-as és M10-es utak zárnák le az M0-ból és az M1-ből álló körutat.A cikk szerint a fejlesztéssel sokat nyerhetnek az esztergomi és a budai hegyvidéki vállalkozások, és az adófizetők is sokat spórolhatnak ezzel a megoldással. Bár a közfelfogás szerint nagyon fontos dolog lenne a fővárosi körgyűrű befejezése, ez egyáltalán nem biztos, hogy olyan jó ötlet. Róma, Moszkva, Párizs, Madrid és London valóban kör alakú elkerülő autópályákkal rendelkezik, de azért ez inkább csak a kivétel Európában. Elég itt a közeli Bécsre, Münchenre vagy Prágára gondolni. Az érintettek viszont az egyes platformokon különböző véleményeken vannak:Az eltérő véleményektől függetlenül tény, hogy az M0-s nyugati szakaszát jelentős részben alagútban kellene vezetni és nagyon sok természetvédelmi területet érintene, ami miatt mindig is jelentős volt vele szemben a környezetvédelmi ellenállás.Emellett az M1 és Esztergom közti útszakasz hamarabb is elkészülhet. Az erre a szakaszra vonatkozó környezeti hatástanulmányt a NIF Zrt. 2016-ban 72 millió forintért elkészíttette, 2018 januárjában pedig 1,9 milliárd forintért a Constreal Mérnökiroda Kft. nyerte el a szerződést a környezeti hatástanulmány, az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésére. Minderre 19 hónapja van a cégnek, így az építkezés 2020-ban elindulhat. A NIF is úgy gondolja, hogy 2020 közepén elkezdődhet az építkezés, ők 2022/2023-as átadással számolnak, jó eséllyel addigra lehet meg minden engedélye az M0 nyugati szektorának.

A NIF 2017-es tervein még együtt szerepelt az R11 névvel jelölt M100-as és az M0-s nyugati szektora a 2022-ig tervezett projektek listáján. Forrás: Ktenet.hu

Bár az országos területrendezési terv térképéről eltűnt az M0-s nyugati szektora, az építkezésről még nem tett le teljesen a kormányzat. Magában a területrendezési tervben továbbra is ott van még a legújabb módosítás szerint is.