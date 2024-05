Szász Péter 2024. május 21. 09:00

A tetőtéri lakásokkal kapcsolatos egyik leggyakoribb félelem, hogy a nyári kánikulában túlmelegszenek, ha esik az eső hangosak, ha pedig ki szeretnénk zárni a meleget, akkor a fényt is kizárjuk. Vajon ezek még most is jogos félelmek, vagy fejlődött akkorát az építőipar és a nyílászáró-technológia, hogy ne kelljen tartani mindezektől? Erről kérdeztük Biró Andrást, a VELUX Magyarország alkalmazástechnikai és műszaki szakértőjét.