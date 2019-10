1,5 milliárdos EU-pénzből fejlesztette ipari parkját Miskolc

Átfogó fejlesztési program zajlott le az elmúlt időszakban Miskolc város Déli Ipari Parkjában, amelyek után most tartottak átadó ünnepséget és ma küldött szerkesztőségünknek projektzáró közleményt a város polgármesteri hivatala. Ebből kiderült, hogy 1,5 milliárd forintos volt a fejlesztés, amely 100%-os támogatási intenzitás mellett valósult meg, a pénz döntő része pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, kisebb része pedig a magyar költségvetésből érkezett és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ipari parkfejlesztési pályázatán keresztül valósult meg a fejlesztés.

A fejlesztések részletei

A közlemény szerint a fejlesztésnél alapvető célkitűzés volt egy jó alapinfrastruktúrával és közlekedési kapcsolatokkal ellátott terület kialakítása, amely elengedhetetlen abban a versenyben, amelynek győzteseként Miskolc továbbra is vonzó célpontja a beruházásoknak.

Miskolc Déli Ipari Parkja (MIDIP) eddig az M30-as autópályáról a 304-es úton kiépített körforgalmon keresztül volt megközelíthető. Most a Bogáncs utcán, az ipari park északi részén új csatlakozási pont került kialakításra, a közösségi közlekedéshez új buszmegállókkal, gyalogátkelőkkel. Mindez magával hozott további, ipari parkon belüli infrastrukturális fejlesztéseket, így a csapadékvíz-elvezetési rendszer és közvilágítás, aszfaltos út, járda és kerékpáros nyom kiépítését.

Emellett az ipari park keleti oldalán zúzalékos pályaszerkezettel szervizút és vízelvezető árok is épült. A város déli határában lévő kereskedelmi központok és a Joyson Safety Systems Hungary Kft. között is közvilágítással ellátott járda épült, így a gyár biztonságosan megközelíthető gyalogosan, és kerékpárral is az áruházaktól. A növekvő létszámú munkavállalók biztonságosabb közlekedéséért buszfordulót is építettek a gyár közvetlen közelében.

A 304-es út déli oldalán, az 1000 hektáros iparterület részeként új, 120 hektáros zöldmezős beruházással a Hejő-patak mederrendezése mellett aszfaltburkolatos út épült járdával, kerékpárúttal és közvilágítással. Az ipari parkban és az új iparterületen a teljes alapinfrastruktúra elérhető, és Miskolc környezetbarát és okos városfejlesztési irányvonalaként a geotermikus energia is a befektetők rendelkezésére áll.

Az átadó ünnepségen a város alpolgármestere, Pfliegler Péter elmondta, Miskolc folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, infrastruktúráját, közösségi közlekedését. – Összességében az önkormányzat minden fejlesztésével azt kell elérnünk, hogy a munkaadó és a munkavállaló jól érezze, otthon érezze magát Miskolcon. Ami azt is jelenti, hogy folyamatosan javul az életminőség, folyamatosan fejlődik a város, egyre többet tudunk nyújtani. Megéri betelepülni, megéri maradni, fejleszteni, és megéri visszajönni Miskolcra.

A fejlesztés mögötti pályázat

A TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosító számú projekt során Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata – konzorciumban a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.-vel - a betelepülő vállalatok igényeit is szem előtt tartva fejlesztette az ipari parkot. A projekt 100 %-os támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás összege nettó 1,5 milliárd Ft.

