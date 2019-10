Összeállt az Európai Parlament javaslata: több pénz mehet a klímaváltozás elleni harcra

A Parlament kétmilliárd euróval emeli meg az Európai Bizottság által beterjesztett javaslat összegét az éghajlatváltozás elleni fellépés finanszírozására. A Parlament az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és az Erasmus+ program büdzséjét is növeli. A parlamenti javaslat több forrást szán a kis- és középvállalkozások számára, és a digitalizáció, a migráció és külpolitika, beleértve a fejlesztés a a humanitárius segítségnyújtás céljára is. A Parlament kötelezettségvállalási előirányzatként (azaz a 2020-ban, a többéves projektek esetében pedig azon túl is befektethető összegként) csaknem 171 milliárd euróról döntött, amely a bizottsági javaslatnál 2,7 milliárd euróval több. A kifizetési előirányzat összegére (azaz a 2020-ban ténylegesen elköltendő összegre) 159 milliárd eurót határozott meg. A plenáris szavazással három hetes egyeztetés veszi kezdetét a Tanáccsal. A tárgyalások célja, hogy a két intézmény között időben megállapodás szülessen a 2020-as költségvetésről ahhoz, hogy azt a Parlament a novemberi plenáris ülésén (november 25-28.) megszavazhassa és annak elnöke aláírhassa. Ha nem sikerül megállapodni, akkor a Bizottságnak új költségvetés-tervezetet kell benyújtania. Az uniós költségvetés közel 93 százalékát a tagállamokban helyi programokra, illetve az Unión kívül költik el. A büdzséből állampolgárok, régiók, városok, gazdálkodók, kutatók, diákok, civil szervezetek és vállalatok részesülnek. Az EU költségvetése nem olyan, mint a nemzeti büdzsé, amelyből a kormányok nagyrészt a közszolgáltatásokat és a társadalombiztosítást fiannszírozzák. Az Unió költségvetése elsősorban befektetéseket jelent, és - a nemzeti büdzsékkel ellentétben - nem lehet hiánya – emlékeztetett közleményében az EP.