Újabb 431 magyar fiatal nyert ingyenes vonatjegyet az EU beutazásához

A 73 941 főnyi 18 éves uniós állampolgár közül 20 ezer 20 fiatal nyert a ma kihirdetett negyedik pályázati fordulóban, így ők kapnak ingyenes vonatjegyet arra, hogy a DiscoverEU program keretében bejárhassák az Európai Uniót – jelentette be ma az Európai Bizottság. Magyarországról 2901 fő jelentkezett, közülük 431-en részesülnek most ingyenes utazási igazolványban.

A program főbb szabályai

Az értékelő bizottság a negyedik pályázati fordulóban 20 020 fiatalt választott ki meghatározott értékelési szempontok és tagállami kvóták alapján. A sikeres pályázók 2020. április 1. és október 31. között utazhatják be Európát. A közlemény megjegyzi azt is, hogy az Európai Bizottság hamarosan felveszi a kapcsolatot a sikeres pályázókkal, akik megkezdhetik útitervük összeállítását.

A fiatalok alapesetben vasúton utaznak, de esetenként más közlekedési eszközt is igénybe vehetnek, így például buszt vagy kompot, sőt – kivételes esetben – repülőgépet is. A sikeres pályázók egyedül vagy legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton. Az utazási igazolvány mellett segítséget és útmutatást is kapnak, például a fenntartható utazás témájában.

A fiatalok a kezdeményezés nagyköveteiként beszámolhatnak tapasztalataikról, és a közösségi média segítségével kapcsolatba léphetnek egymással. Minden résztvevő meghívást kap a nyár folyamán Európa-szerte különböző helyszíneken megrendezésre kerülő DiscoverEU-találkozókra. A kezdeményezés keretében megvalósuló tevékenységek és rendezvények témája 2020-ban a fenntartható zöld Európa lesz.

Mi ez a program?

Az Európai Bizottság 2018 júniusában indította útjára a DiscoverEU kezdeményezést az Európai Parlament javaslata nyomán. A mostanival együtt a négy pályázati fordulóban összesen csaknem 350 000 fiatal pályázott, közülük közel 70 000-en nyerték el a lehetőséget, hogy útra keljenek. Magyarországról eddig összesen 10 285-en pályáztak, közülük 1380-an jelentkeztek sikerrel.

A kezdeményezés résztvevői arról számolnak be, hogy értékes tapasztalatokat szereztek és sokat tanultak utazásaik során. Kétharmaduk nem tudta volna az útiköltséget a DiscoverEU nélkül, saját erőből előteremteni. Többeknek ez volt az első eset az életében, hogy önállóan, szülői vagy egyéb felügyelet nélkül utaztak. 2020-ra az Európai Parlament 25 millió eurós keretet különített el a DiscoverEU céljaira.

