Megint levágták a bölcsődeépítési EU-pályázat keretét

A már eddig is 24,7 milliárdra csökkentett pályázati keretet most 20,5 milliárd forintra tovább faragták a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című, TOP-6.2.1-19 kódszámú, önkormányzatoknak szóló uniós pályázat esetén – derült ki a hivatalos oldalon pénteken közzétett közleményből. A módosított felhívás szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén külön eljárásrendi szabályok érvényesek a pályázókra.

A szóban forgó pályázat keretösszege tavaly nyár körül 3,86 milliárd forinttal 25,5 milliárdra emelkedett, aztán előbb 24,7 milliárdra, most pedig 20,5 milliárd forintra tovább csökkentették a keretét. Ez nyilván az aktuális igényekhez, illetve pályázati szabályokhoz is igazodik. Az továbbra is igaz, hogy

a tavaly nyári drasztikus kormányzati döntés hatására, a kilencszeresére, 95 milliárd forintra, ugró pályázati keret miatt jelentősen nőni fog a bölcsődei férőhelyek száma az országban.

A cél az, hogy minél több 3 év alatti kisgyermek napközbeni elhelyezésére alkalmas hely legyen, 2022-ig ezek száma lehetőleg 70 ezerre nőjön. A KSH friss számai szerint míg 2018-ban összesen 47 169 férőhely állt rendelkezésre a különböző bölcsődei ellátási formákban a gyermekek fogadására, addig 2019-ben 48 702.

Az elmúlt egy év során az összes ellátási formában együttvéve 1533 férőhely-növekedés mutatkozott, a legdinamikusabb bővülés (997) az úgynevezett mini bölcsődék férőhelyszámában következett be. Ezekben nagy szerepe van a két futó uniós pályázatnak (TOP-1.4.1- 19: „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”, TOP-6.2.1-19: „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése”), az abból megvalósuló fejlesztéseknek országszerte.

A KSH adatai szerint a 2018/2019-es nevelési évben új felvétellel országosan több mint 33 ezer gyermek került bölcsődei intézménybe, de közben

az országszerte sok helyen növekvő férőhely szám ellenére is még 3825 GYERMEKET UTASÍTOTTAK EL FÉRŐHELY HIÁNYÁBAN.

Ez a szám a következő években remélhetőleg jelentősen csökkenni fog és közelíti majd a nullát.

Címlapkép forrása: Getty Images