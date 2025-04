Brüsszel bekeményít: az EU komolyan nekimegy a belső fenyegetéseknek

Portfolio 2025. április 21. 15:00

Újabb védelmi képességek fejlesztésébe kezd az Európai Unió, melyben nem csak a Frontex és az Europol állományát duzzasztják fel, hanem kiterjedt standardokat állítanának fel a kibervédelem területén is. Bár az uniós biztonsági stratégiák eddig sok szempontból elnagyoltak voltak, a most tervezett rendszeres koordinációkkal a gyorsan változó világrendre való reagáló képesség is kialakulhat. Az új keret a korábbiaknál jóval célzottabb és összehangoltabb válaszokat ad a gyorsan változó fenyegetésekre, hat fő terület mentén osztja újra a feladatokat, megerősített hírszerzési, bűnüldözési és határvédelmi kapacitásokkal, miközben külön hangsúlyt kapnak a kibervédelem, a pénzmozgások nyomon követése és a radikalizáció megelőzése is. A stratégia alapja az össztársadalmi részvétel, a biztonságpolitika középpontba helyezése és a jelentős uniós források mozgósítása.