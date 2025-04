A sorkatonaságot fontolgatják az EU-ban, megvizsgálták a lehetőségeket

Sasvári Marcell 2025. április 13. 10:00

Egyre több tagállamban mérlegelik sorkatonaság visszavezetése, amit most már az EU-s szervek is egyre körültekintőbben vizsgálnak. Bár a hadkötelezettség ilyen formájával szemben több jogos kritika is létezik, a szakértők egy része szerint a kontinens nemzeti hadseregei aligha biztosíthatják a szükséges emberállományt a sorozás valamilyen formájának visszavezetése nélkül – a megoldás könnyen lehet, hogy a háború új frontvonalain körvonalazódik.