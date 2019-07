Bréking! Újra jön a brüsszeli pénz, bőkezűbben osztogat a kormány

Újabb durva lépés - csak a másik irányba

az ősszel 50%-ról 30%-ra vágott szállítói előlegek mértékét bizonyos esetekben akár 100%-ra is visszaemelik augusztus 8-tól, más esetekben pedig 50%-os lesz az ezen dátum után alkalmazható mérték és a néhány százmilliós pályázatoknál ezek tényleg sokat segíthetnek.

Jöhetnek a brüsszeli milliárdok, lazít a kormány

Míg tavaly havonta 150-200 milliárddal vágtáztak itthon a pályázati kifizetések, Brüsszelből csak akadozott az utólagos átutalás az elhúzódó elszámolási viták miatt, így augusztus végére rekord méretűre duzzadt itthon a pénzforgalmi államháztartási hiány. Ezt látva és a viták további elhúzódására számítva a kormány szeptember elején több tízezer pályázó számára hozott váratlanul kemény lépést: egyik napról a másikra durván levágta a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó különböző előleg kifizetések mértékét és egyéb szigorító lépéseket is tett. EzekkelMost viszont másik irányú durva lépések látszanak a szerdai kormányzati közlemény alapján, hiszenAz újabb radikális, a pályázók számára bizonyára nagyon kedvező döntések mögött az húzódhat meg, hogy amint rámutattunk: megállapodás küszöbén áll a magyar kormány az Európai Bizottsággal a régóta húzódó elszámolási vitákban (állítólag akár 40-80 milliárdos bírsággal is megúszhatja az ügyhalmazt), ígyEz azt jelentené, hogy az eddig problémás TOP-ban, KEHOP-ban és IKOP-ban is beadhatja az éves elszámolásokat, így azokbanMivel ez az akár több milliárd eurós átutalás jócskán javítani fogja az államháztartás egyébként is kedvező helyzetét, így

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke fogadja a Bizottság épületében Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, címlapkép és kép forrása: Thierry Tronnel/Corbis via Getty Images

Amint megírtuk: , hiszen az EU-források egyenlegének hatása nélkül a teljes költségvetés hiánya csupán 26 milliárd forint lenne. Igaz azonban az is az alábbi ábra alapján, hogy még mindig több mint 3000 milliárd forintos a különbség az itthoni pályázati kifizetések és az összes brüsszeli átutalás összege között.

Mik a konkrét változások?

Eszközbeszerzés esetén szállítói előleg folyósítás 100%-os mértékig történő emelése 150 millió Ft hitelösszegig.

Önálló termékek esetén új típusú előleg igénybevételének lehetősége a szoft jellegű költségek vonatkozásában az alábbi feltételekkel: a) 50%-os mértékben 150 millió Ft hitelösszegig, b) 25%-os mértékben 150 millió Ft hitelösszeg felett, de maximum 250 millió Ft értékben.

Utófinanszírozás mértékének 100%-ra történő emelése az állami támogatási szabályok és egyéb jogszabályok betartása mellett.

Ingó zálogbejegyzés(ek) meglétének folyósítási feltétellé tétele (szerződéskötési feltétel helyett)

Alanyi ÁFA mentes vagy tárgyi adómentes tevékenység esetén az ingóság bruttó ára képzi a fedezetértékelés alapját.

Szerződéskötési, illetve folyósítási feltételek módosítása a fentiekkel összefüggésben.

Kölcsönszerződés módosításra vonatkozó elvárások változása.

Egyéb apróbb pontosítások.

, így együttesen elméletileg akár több tízezer korábbi és későbbi nyertes pályázóra is kihathat. A gyakorlatban nyilván azokat érinti, akik még most hajtják végre a projektjüket (vagy pályázati döntésre várnak, illetve még be sem adták a támogatási kérelmüket) és a szállítói szerződéseknél a megemelt előleg kifizetéssel tudnak élni.Nyilván az alábbi változások nemcsak a szállítói előlegen keresztül, hanem egyéb területeken is kedvezően érintik a pályázók tömegét.