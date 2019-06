Kétezerrel több magyar közmunkást képez EU-s pénzből a kormány

A pályázat módosítása kapcsán lényeges, hogy a képzési konstrukció a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően a digitalizált munkavégzésre felkészítő programelem megvalósítását is szolgálja. "A képzés célja a közfoglalkoztatásban állók a Felhívásban szereplő célcsoport képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiac digitalizált munkaköreiben -- a foglalkoztatónál megvalósuló betanító képzést követően - dolgozni" - derül ki az anyagból.Ehhez nem csak informatikai ismeretekkel, hanem informatikai készséggel kell rendelkezniük a munkaerőpiacra kilépő vagy jelen lévő munkavállalóknak. A képzés az alacsony iskolai végzettségűek számára a digitális kompetenciafejlesztés által biztosítja a logikus-algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldás, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztését. A képzés eredményes elvégzését felnőttképzést kiegészítő tevékenység is támogatja" - emeli ki a módosítás.Az is lényeges a módosításból, hogy "A kiemelt projekt keretein belül megvalósuló, a digitalizált munkavégzést támogató programelem célcsoportját kiemelten a tankötelezettségüket teljesített, a kevésbé fejlett régiók 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján,Az aktuális támogatási kifizetési adatbázis szerintfeltehetően 100%-os támogatási előlegként, de a program megvalósítása során valószínűleg még nem használtak fel ennyi pénzt.