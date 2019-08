Ősszel és jövőre is lesznek még vidékfejlesztési EU-pályázatok

feldolgozóüzemek létrehozását eddig mintegy 113 milliárd forinttal támogatták,

kertészeti fejlesztésekre csaknem 80 milliárd forintot biztosítottak,

az állattartó telepek mintegy 120 milliárd forintból korszerűsödnek

a fiatal gazdák induló támogatására több mint 15 milliárd forintot fordítottak,

turisztikai fejlesztéseket 31 milliárd forintból támogatnak

környezetvédelemre, környezetkímélőbb gazdálkodásra eddig 270 milliárd forintot biztosítottak

az ökogazdálkodást is majdnem 100 milliárd forinttal támogatták eddig.

Az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkáraFelhívta a figyelmet, hogy vannak még nyitott pályázatok, amelyekre most is lehet pályázni. Ezek között említette, hogyLehet pályázni öntözésfejlesztésre is, továbbá rövid ellátási láncok, együttműködési lehetőségek kialakítására, borszőlő ültetvények telepítésére is.Az idén ősszel illetve jövőre megnyitni tervezett pályázatokról szólva megemlítette a minőségi rendszerekhez való csatlakozás támogatását, továbbá, hogy idén ősszel tervezik termelői csoportok támogatását újra meghirdetni.Kitért arra, hogy Magyarországon több mint száz Leader helyi akciócsoport működik, és több mint 40 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésükre. Az általuk meghirdetett pályázatokra 11 ezernél is több támogatási kérelem érkezett és már több mint 4 ezer támogatási döntés született 16,5 milliárd forint tekintetében.