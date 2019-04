Tíz százalékkal több EU-s pénzt kaphat a magyar halászat 2020 után

nem tud érdemben beleszólni az Európai Parlament a következő költségvetés végső számaiba.



Amint levezettük: a következő uniós költségvetés tényleges sarokszámait (főösszeg, egyes fejezetek keretei, azok belső arányai, stb.) nem az Európai Parlament, hanem az Európai Tanács (állam- és kormányfők testülete) hivatott egyhangú szavazással eldönteni, emiatt az EP valójában nem tud érdemben beleszólni a következő költségvetés végső számaiba. Ezzel együtt azonban az EP igyekszik leverni minél több olyan cölöpöt az intézményközi egyezkedési folyamatban, amire részben a tagállamok politikusainak és így áttételesen az állam- és kormányfőknek is tekintettel kell(ene) lenni. Az EP tehát nem a sarokszámoknál, hanem a velük párhuzamosan elfogadott/elfogadandó szektorális kereteknél (jogszabályok, alapok felhasználása, ld. fenti elosztási megoszlás) tudja beszorítani a Tanácsot a költségvetési elfogadási folyamatban és éppen ezért igyekszik is sietni ezek elfogadásával, hogy végülis kész tények elé állítsa ezen részletszabályok segítségével a Tanácsot. Amint a felzárkóztatási és agrárforrások EP-beli döntéseinél is rámutattunk , most is fontos rámutatni arra az MTI tudósításból kimaradó lényeges körülményre, hogy mindez csak az EP javaslata, illetve szektorális döntése, amivel

A Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője vasárnapi sajtótájékoztatóján jelezte:, melyek további, már az EP-választások utáni tárgyalások során válnak véglegessé. Jelenleg Magyarországon mintegy 16 milliárd forint jut az ágazatra, a tervek szerint a következő ciklusban 18 milliárd forint közelébe emelkedhet a források mértéke és ezeknek 87 százalékáról a magyar irányító hatóság dönthet majd, csak 13 százalék maradna Brüsszel hatáskörében.Erdős Norbert jelzése szerint mintegy tíz százalékkal közel 7,74 milliárd euróra emelkedhetnek a halászatra fordítható európai uniós források, de ennél is fontos tudni, hogy az EP eleve jóval nagyobb EU-s költségvetési forrásokat javasolna elosztani 2021-2027 között (a GNI 1,3%-át), mint a Bizottság (1,11%). Az EP-képviselő sikernek nevezte, hogy a bizottság eredeti terveivel ellentétben megmaradtak az EP által elfogadott javaslatban a vissza nem térítendő támogatások, valamint azt, hogy az általa és portugál képviselőtársa által jegyzett módosító javaslat értelmében bekerült a javaslatba a fiatal halászok támogatásának lehetősége, ami az elöregedő ágazat fiatalítását segíti.A magyar képviselő közölte:Emellett édesvizekre is kiterjesztenék a Horizont kutatás-fejlesztési, illetve a környezetvédelmi és halászati adatgyűjtési forrásokat.Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke elmondta:A jövőben megnövekedő források halastavak gátrendszerének felújítását, új tavak építését és új technológiák kiépítését is lehetővé tehetik - tette hozzá.A Mahal elnöke szerintÉtkezési halból közel 18 ezer tonnát termelnek, melyből 12 ezer tonna ponty, ezt követi az afrikai harcsa 3 ezer tonnával, a harmadik pedig a busa. Pontytermelésben az Európai Unióban Lengyelország és Csehország után Magyarország a harmadik, afrikai harcsában és más ragadozó halakban - harcsák, süllők és csukák - pedig vezető helyen áll a magyar haltermelés. A tógazdasági termelés emellett környezetvédelmi és természetvédelmi értékek fenntartásához is hozzájárul, de a vízgazdálkodásban és mintegy 500 ezer horgász kiszolgálásában is szerepet vállalnak - tette hozzá.Németh István hangsúlyozta:, elsősorban Románia, Lengyelország, Ausztria és Németország irányába. A Mahal célja a hazai halfogyasztás népszerűsítése is - mondta.