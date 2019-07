Brutális pályázói érdeklődés: egy órán belül felfüggesztik a KFI-felhívást!

A közlemény emlékeztet rá, hogy az eredeti beadási határidő csak 2019. augusztus 5-én járna le, de mivel a mai napig több mint 500 db pályázat érkezett összesen 180,5 Mrd Ft támogatási igénnyel, azaz több mint négyszerese az igény a 45 milliárd forintos keretnek, ezért az előre bejelentett szabályok értelmében lezárják a beadást, ez pedig ma délután 2 órakor meg is fog történni.Az erőteljes pályázói érdeklődés kapcsán az NKFI Hivatal visszaidézi azt, hogy idén februárban megszervezte az Országos Innovációs Fórumot, amelynek keretében" több mint 2800 érdekeltet sikerült bevonni a tervezési folyamatba, és a konzultáció tapasztalatait, valamint az azt követő nyilvános társadalmi egyeztetésen felmerült véleményeket az NKFI Hivatal már az idei legnagyobb pályázati konstrukciójába, a piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket támogató felhívásba is beépítette."Hozzáteszik, hogy "Ezeket a törekvéseket a pályázat iránti intenzív érdeklődés visszaigazolta" és azt is jelzik, hogy a ma délutáni beadási lezárást követően "megkezdődik a benyújtott pályázatok értékelése" A menetrend úgy néz ki, hogy "a megújított értékelési rendszerben a bírálatok minőségét az anonim szakértői állomány bővítésével, képzésével és minőségbiztosítási rendszer bevezetésével támogatja az NKFI Hivatal. Támogatási döntés az ütemterv szerint 2019. november elejére várható."