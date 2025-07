Elsöprő támadást indított Oroszország: hullottak a rettegett FAB-ok, a földdel tették egyenlővé Kindrativkát

A Szumi város irányába történő folyamatos haladás leállt, az orosz erők megtorpantak, néhány helyen pedig visszaszorultak. A frontvonal jórészt változatlan, főként amiatt, mert mindkét oldal újabb tartalékokat vet be az áttörés kierőszakolására - foglalta össze a főbb pontokat Molin.

Az ukrán erők a vonalak befagyása előtt felszabadítottak még két falut, Kindrativkát és Andrivkát – azonban ennek ára emberéletben mérve iszonyatos volt.

Sok elemző csak a vizuális bizonyítékok alapján azt állította már, a Kindrativkáért vívott csata volt a háború egyik legvéresebb ütközete. Most a műholdképek is megerősítették – az orosz légicsapások lényegében porig rombolták a települést.

Seen from the space, russian forces launched hundreds of airstrikes on both villages. On this map, you can see tens of impacts I mapped. pic.twitter.com/CKLqVtpcCX https://t.co/CKLqVtpcCX

A két falut több száz légicsapás érte az elmúlt hónapban.

A régióban összesen 2270 légicsapás nyomai találhatóak meg, két hét alatt a szám 500-zal növekedett.

Molin kiemelte: az orosz stratégia lényege, hogy bombázással, tüzérségi támadással, valamint gyalogsági rohamokkal elfoglaljanak egy-egy települést, majd annak védelme során szétzúznak minden ukrán ellentámadást.

Közben, a műholdképek azt is jelzik: az ukrán erők több mint 2 év óta először kezdték el újra építeni az erődítményeket a régióban. Molin azonban kiemeli: a lépés elkésett, hiszen ezt akkor kellett volna végrehajtani, amikor az ukránok még Kurszkban tartották nyomás alatt az orosz csapatokat.

Ukrainian engineering forces are reinforcing fortifications in the oblast for the first time since around 2 years, with new ditches.You can see a long ditch from Bilopilla to Sumy. pic.twitter.com/CUazVUfyZr https://t.co/CUazVUfyZr