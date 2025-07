Szabályos drónesőt kapott a nyakába Oroszország - Sorra jönnek a videók a találatokról

Az ukrán hadsereg nagyszabású dróntámadást hajtott végre Oroszország Rosztovi területe ellen július 29-én éjszaka. A támadás során találat érte a Szalszk városában található vasútállomást, amit a helyi tisztviselők is megerősítettek.

A közösségi médiában helyi lakosok által közzétett és az Astra orosz Telegram-csatorna által geolokalizált videókon hatalmas lángok láthatók, amelyek a vasútállomásról csapnak fel.

Tonight Russian train station on Salsk, Rostov Region, was targeted. Judging by the footage, fuel trains located at the station began to burn. 380km from the front line. pic.twitter.com/a4yN7015aT https://t.co/a4yN7015aT