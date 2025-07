Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes

A friss harctéri felvételen egy orosz „teknőstank” megsemmisítése látható, ezzel, és ehhez hasonló megnevezésekkel illetik az ukrán bloggerek azokat az orosz páncélosokat, amelyeket a tulajdonosai különböző fémlemezekkel, és egyéb eszközökkel egészítettek ki, a „nagyobb páncélvédettség” érdekében.

Fighters from #Ukraine 22nd Mechanized Brigade captured a Russian Turtle Tank/Blyat shed The monstrosity was the cover armour of a T-62M tank. The Russian tank crew & the infantry that were riding under the shell are now POWs. pic.twitter.com/tEUWQ5YCA8 https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw