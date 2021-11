Aggódnak a december miatt a vendéglátósok, vásározók

Minden harmadik hazai kisvállalkozás aggódik az ünnepi időszak bevételei miatt – derül ki a BÁV Zálog friss, reprezentatív országos kutatásából, amely a magyar kisvállalkozók pénzügyi mobilitását vizsgálta. Ez a félelem a korábbi járványügyi korlátozások által leginkább sújtott ágazatok körében a legerősebb. A vendéglátással foglalkozók még az átlagnál is nagyobb arányban tartanak a következő hetektől. A felmérés hangsúlyos megállapítása, hogy egy átmeneti pénzügyi probléma esetén a forrásbevonásra minden megoldási módot mérlegelnek a vállalkozók.

A kutatást a BÁV Zálog megrendelésére a Pulzus Média Kutató Kft. készítette 2021 októberében. Egyik legfontosabb megállapítása, hogy a járványügyi korlátozások által leginkább sújtott ágazatok körében a legerősebb a félelem az ünnepi időszak bevételei miatt,

a vendéglátóiparon túl

az idegenforgalmi

és a szórakoztatóipari cégeknek is több mint harmada érez így.

A kereskedelmi kisvállalkozók helyzetét kiemelik a kutatók: közülük ugyanis minden harmadik tekint aggódva az év végi időszakra, annak ellenére, hogy ez a szegmens az online értékesítésre való átállással már korábban is érdemben reagált a járványügyi korlátozásokra.

A karácsonyi szezon (túl) sok szektorban meghatározó

A kutatásból és a vállalkozók válaszaiból arra lehet következtetni, hogy a hazai kisvállalkozások csaknem 40 százalékánál az ünnepi időszak rendkívül komoly befolyással bír a teljes pénzügyi évre. Míg az építőipar vagy a mezőgazdaság számára nem értékelődik fel ez az időszak, addig a vendéglátás és a kereskedelem területén akár kritikus is lehet a karácsonyi szezon sikere, mert ezekben a szektorokban minden második társaságnál az éves árbevétel tetemes része ekkor realizálódik. A szórakoztatóiparban sem sokkal jobb az arány, hiszen ott a válaszadók harmada számolt be hasonló kitettségről.

Tény, hogy a likviditási gondoknak leginkább kitett szektor Magyarországon a turizmus és vendéglátás, ahol az idei év első hat hónapjában 190 felszámolási eljárás indult, 36 százalékkal több 2019 azonos időszakához képest. Az ezekben a meglehetősen bizonytalan szektorokban dolgozók attól tartanak leginkább, hogy a járványügyi helyzet miatt a nagyobb forgalmat hozó év végi események, vásárok elmaradhatnak, kisebb lesz a látogatottságuk, vagy ügyfeleik visszafogják kiadásaikat. A vendéglátásban érintettek csaknem fele adott hangot ennek a félelmének, de a szórakoztatóipari és az idegenforgalmi cégek közel 40%-a is tart egy ilyen forgatókönyvtől.

Összességében a cégek háromnegyede számol a tavalyinál kevesebb forgalommal.

Októberben 6,5%-os volt az infláció Magyarországon, ezzel bő 9 éves csúcsra szökött a pénzromlás üteme. Nem meglepő tehát, hogy az infláció hosszabb távon fennálló gyorsulásától szinte a teljes kisvállalkozói kör tart. Kétharmaduk úgy látta, hogy ebből fakadóan lehetnek a jövőben likviditási problémáik. Közel ilyen súlyú nehézségnek látják a lehetséges járványügyi korlátozásokat és az ebből származó bizonytalan gazdasági környezetet is.

A BÁV Zálog tapasztalatai szerint nem csak a karácsonyi időszak a megterhelő a vállalkozások számára.

„A BÁV zálogfiókjaiban a tavasztól őszig tartó időszakban, főleg a betakarítás idején gyakran megfordulnak a mezőgazdaságban dolgozó kisvállalkozók is, ők a késedelmes fizetések miatt kerülnek átmeneti pénzzavarba. Forgalmasabb az áfafizetési határidő előtti időszak is, ahol szintén a késedelmes fizetés elkerüléséhez kell rövid időre előfinanszírozni. A vendéglátás és a szórakoztatóipar szempontjából a nyári időszak is erős, amikor egy-egy fesztivál bevételére számítva kell előkészülni, kifizetni a helybérletet, a szükséges árukészletet. Az sem ritka, hogy egy hirtelen jött üzleti lehetőségbe vágnak bele a zálogkölcsön segítségével - mondta el a Portfolio kérdésére Dandé Imre, a BÁV Zálog igazgatója.

Ha van nyertes, akkor a pénzügyi tudatosság lehet az

A felmérésének hangsúlyos megállapítása, hogy egy átmeneti pénzügyi probléma esetén a forrásbevonásra lényegében minden megoldási módot mérlegelnek a válaszadók. A családi, baráti kölcsön, a banki hitel, a hitelkártya megterhelése mellett a zálogkölcsön is szerepel a palettán. A zálogkölcsön iránti bizalom erősödésére utal, hogy a válaszadók tizede már élt ezzel a lehetőséggel vagy nyitott ilyen jellegű forrásbevonásra. A válaszok azt is elárulják, hogy a magyar kisvállalkozások 65%-a igyekezne elkerülni a további eladósodást, hosszú távú hitelek törlesztését.



Vállalkozó ügyfeleinket az 1 millió forint fölötti hitelösszeg jellemzi. Ezek leginkább a budapesti prémium- és órazálogban, illetve a megyeszékhelyeken lévő fiókokban gyakoriak

– érzékeltette a helyzetet az igazgató. Dandé Imre ugyanakkor hozzátette azt is, hogy ügyfeleik gyakorlatilag mindig kiváltják beadott zálogtárgyukat, amely leginkább erre a célra vásárolt aranytömb, ékszer, márkás óra. Mivel kifejezetten rövidtávú likviditási problémáikat oldják meg (például a bérfizetés), ezért rövidebb futamidőt választanak. A Pulzus Média kutatásának eredményeit megerősíti a BÁV Zálog saját országos fiókhálózatában végzett felmérésének eredménye is: a fiókjaikba rendszeresen betérő kisvállalkozók elsősorban az építőiparban, kereskedelemben, vendéglátásban érdekeltek.

Leginkább a késedelmes kifizetések miatt kerülnek pénzzavarba, és a felvett összeget bérfizetésre használják fel.

Emellett gyakori ok a működéshez szükséges árukészlet előfinanszírozása, de nem ritka a hirtelen jött üzleti lehetőség kiaknázására felvett zálogkölcsön sem. Bár a kisvállalkozók körében leggyakoribb az 1-2 milliós kölcsönösszeg, de időnként előfordul akár 10 milliós kölcsönigénylés is. Az utóbbi egy évben a legmagasabb zálogkölcsön 17 millió forint volt.

Optimisták a turizmusban dolgozók

A kutatás szerint a 2022-es évvel kapcsolatban a legoptimistább ágazat az idegenforgalom, 57 százalék nagyobb bevételre számít jövőre. A válaszadók 62%-a úgy véli, a pénzügyi megtakarítások növelése elengedhetetlen lesz, emellett a kisvállalkozók fele költségcsökkentéssel is tervez.

