Újdonság a magyar podcastoknál: elindult a Portfolio Checklist

A Portfolio Csoport már az elmúlt egy évben is nagy hangsúlyt fektetett podcastjaira, azonban márciustól új szintre emelte a tartalomgyártást. Létrejött a médiacsoport új stúdiója, a Portfolio Podcast Lab, és egy, a magyar piacon egyedülálló, naponta megjelenő gazdasági-pénzügyi hírháttér podcast-sorozat, a Portfolio Checklist is elindult.

Március közepétől egy új, a magyar piacon egyedülálló tartalommal jelentkezik a Portfolio Csoport: a Portfolio Checklist minden hétköznap elemzi a legfontosabb gazdasági híreket, bemutatja azoknak az összetett folyamatoknak a hátterét, amelyek hatással vannak a pénzügyekre és az üzleti döntésekre. A délutánonként megjelenő adásban minden nap több elemző, szakértő is megszólal.

De miről szólnak a podcastok?

A Portfolio Checklist adásai elérhetők a legfontosabb streaming-felületeken: a Spotify-on, az Apple Podcasten illetve a Google Podcasten is. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a nagyobb platformokon – például a Spotify-on és az Apple Podcasten – április elején a Portfolio és a Portfolio Checklist csatornája is a TOP10 magyar podcast-csatorna között szerepel.

