Fenntarthatatlan mértékben fogyasztja a természeti erőforrásokat az emberiség - Mit tehetünk magánemberként?

A helyiek körében Kierrätyskeskus néven ismert, magyarul újrahasznosító központként fordítható egységek mára szerves részei a finnek mindennapjainak. A természeti erőforrások fenntarthatatlan mértékű fogyasztásának visszaszorítására, a termékek újrahasználatának és újrahasznosításának népszerűsítésére, és a fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási tevékenység kiterjesztésére létrejött hálózat 12 helyszínen működik Helsinkiben és környékén. Hogy pontosan miről szól az újrahasznosító központok működése és hogyan kapcsolódik ez a körforgásos gazdaság rendszeréhez, arról Leena Nukkarival, a Kierrätyskeskus környezetvédelmi oktatási tevékenységének vezetőjével beszélgettünk.

A térkép keresőjébe beütve azonnal látszik, hogy Helsinki számos pontján találunk újrahasznosító központokat. Hogyan működnek ezek az egységek és mi a működésük célja?

Mostanra tisztán látszik, hogy az emberiség fenntarthatatlan mértékben fogyasztja a természeti erőforrásokat, így az újrahasznosító központ célja ennek a káros tevékenyégnek a visszaszorítása. Ennek keretében lehetőséget adunk a lakosságnak, hogy használt, de felújított termékek vásárlásával csökkentsék a természeti erőforrások fogyasztását. Munkánk lényege az újrahasználat, az újrahasznosítás, a barkácsolás és a mindenre kiterjedő fenntartható életmód elősegítése, melynek során oktatási tevékenységet is végzünk.

A „Helsinki Metropolitan Reuse Centert” több mint 30 éve alapították, mi egy nonprofit cég vagyunk, melynek legnagyobb tulajdonosa Helsinki városa, második legnagyobb tulajdonosa pedig egy hulladék- és vízkezeléssel foglalkozó helyi környezetvédelmi cég.

Hogy nézett ki az indulás? Mi volt az alapkoncepció?

Helsinkiben korábban nem működtek „second hand” üzletek, az 1990-es induláskor mi voltunk az elsők.

Az alapkoncepció az volt, hogy a megunt, de jó állapotú ruhák, bútorok stb. ne a kukában végezzék, hanem új tulajdonosok által visszakerüljenek a körforgásba.

Az elmúlt több mint három évtized tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy jó úton járunk, ugyanis mostanra a lakossági szemlélet is sokat változott ebben. Az emberek egyre jobban kezdik megismerni a működésünket, ami annak is köszönhető, hogy az oktatásban is egyre nagyobb szerepet vállaltunk, egyre több iskolában vagyunk jelen. Ezzel párhuzamosan az üzleti tevékenységünk is egyre nagyobbra nőtt, mára 12 üzletünk működik Helsinkiben és környékén és egy webáruházat is üzemeltetünk.

Honnan származnak az ide bekerülő termékek? Mi a menete annak, hogy egy termék az üzletek polcára kerüljön?

A termékek adományként érkeznek, amik első körben a központi szelektáló üzembe kerülnek. Ott dől el, hogy az adott termék állapottól függően hova mehet tovább. Ha jó állapotban van és nem szükséges a felújítás akkor azonnal az üzletekbe kerül, míg, ha rosszabb állapotban van, de javítható, akkor a javítást követően jelenhet meg a termékkínálatunkban.

Tavaly például 10 millió termék érkezett be hozzánk, aminek a fele volt alkalmas arra, hogy ingyen vagy pénzért továbbadjuk azokat.

A még használható, de kevésbé jó állapotú termékek ingyen elvihetők, míg a termékek nagyobb részét alacsony árakon értékesítjük.

Ha viszont egy termék nem alkalmas a felújításra, akkor egészben vagy részben az újrahasznosítóba kerül, de itt is igyekszünk szelektálni. Attól például, ha egy ing már nem hordható, a gombjait még különböző „do it yourself” célokra fel lehet használni, így azok csomagolva szintén az üzletbe kerülnek. Nagy átlagban a termékek fele használható újra, míg 10 százaléka alkalmas energiahasznosítási célokra. A hulladékkezelési hierarchia az, hogy először javítani, majd újrahasznosítani, esetleg energiatermelési célra használni, és ha ez sem működik, csak akkor elhelyezni a lerakóban.

Beszéltünk már bútorokról és ruhákról. Milyen egyéb terméktípusok kerülhetnek még ide? Van-e erre valami irányelv?

A fő irányelv, hogy olyan termékek kerüljenek ide, amelyek továbbadhatók. A már említett bútorok és ruhák mellett háztartási cikkek, könyvek és játékok is megtalálhatók, de van javítóüzemünk kerékpárokra és elektronikai eszközökre is. Egy dedikáltan kerékpárokra, vagy elektronikai termékekere specializálódott csapatunk állapottól függetlenül ellenőrzi ezeket, majd szükség esetén megjavítja őket.

Összesen hányan dolgoznak a szervezetnél?

A 12 üzletünkben és a szelektálóközpontban jelenleg mintegy 450 ember dolgozik, de közülük sokan csak időszakosan vagy részmunkaidőben. Éves szinten mintegy 1000 embert alkalmazunk. Mivel egyben társadalmi szervezet is vagyunk, így munkaadóként figyelembe vesszük, hogy a hátrányos helyzetű csoportok munkavállalását támogassuk. Azokat, akik valami oknál fogva most próbálnak visszailleszkedni a munkaerőpiacra.

Pénzügyileg önfenntartó a rendszer működése vagy szükség van állami támogatásokra is?

Bár az adományokat ingyen kapjuk, ezek szétválogatása, javítása költségekkel jár, ezt azonban az értékesített termékek ára fedezi. A működésünk tehát alapvetően önfenntartó, de az emberek foglalkoztatására vannak állami támogatások. Ha például egy tartós munkanélkülit alkalmazunk, arra jár egyfajta támogatás, de a működésünk enélkül is egyensúlyban lenne.

A társadalom részéről mekkora a kereslet a használt termékekre? Kik a legfőbb vásárlók?

Nagyon sokféle vásárlónk van, egyrészt akik számára fontos az alacsony ár, másrészt a környezeti szempontok is egyre fontosabbak a finn társadalom szemében. Éppen ezért ma már

vannak magasabb jövedelmű vásárlóink is, akik elsősorban nem az ár, hanem a fenntarthatóság miatt döntenek a használt termékek mellett,

de például családok is bejönnek ide, akik behozzák a régi játékokat és helyette elvisznek másokat. A termékeken túl azonban egy fontos üzenetet is szeretnénk átadni, mégpedig azt, hogy ha valaki az üzletünkből vásárol, akkor azzal a fenntarthatóságért is tesz. Hogy ez kézzelfoghatóbb legyen, meghatározzuk, hogy a vásárlók mennyi szén-dioxidot takarítanak meg azzal, ha itt vásárolnak, szemben azzal, ha egy azonos, új terméket vásárolnának. Ezek az üzenetek nagyon fontosak az ügyfeleink számára, sokan ilyen okok miatt választanak minket.

A szervezet tehát környezeti szolgáltatásokat és oktatási tevékenységet is végez.

Van egy csapatunk, akik a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság témájában jártas szakemberekből áll, így cégek számára is tudunk ilyen kibocsátási megtakarításokat számolni. Emellett segíteni tudunk abban, hogy ha egy cég a saját működésében valami változást vezet be, akkor azzal mennyi kibocsátáscsökkentést fog tudni elérni, vagyis a döntésének milyen környezeti hatásai lesznek.

A cégek számára segítünk megmutatni, hogy hogyan érhetik el a kitűzött környezetvédelmi céljaikat, emellett a hulladék újrahasznosításában is tudunk segíteni, csökkentve ezzel a karbonlábnyomukat. Bár cégeknek is tartunk oktatást, komoly tanterveink vannak az iskolák számára is, ahol az ott tanító tanároknak is tartunk tréningeket, hogy az így megszerzett tudást tovább tudják adni a gyerekeknek.

Munkánk eredményeként oktatóinktól évente mintegy 60 000 gyerek és felnőtt, közösség és vállalkozás tanul a fenntarthatóságról.

Az elmúlt évek során hogyan változott a cég mérete? Látható-e növekedés a létszámban vagy a termékek volumenében? Mik a távolabbi víziók?

A cégünk évről évre növekszik, most is tervben van, hogy újabb üzleteket nyissunk, megvan az esély arra, hogy tíz év múlva akár 20 felett legyen az üzleteink száma köszönhetően annak, hogy az oktatási tevékenységünk hatására egyre többen ismerik meg a tevékenységünket. Mindez egy nagyon pozitív jövőkép, nagyon büszkék vagyunk az oktatásban tevékenykedő, szakmailag képzett kollégáinkra.

Címlapkép forrása: Portfolio