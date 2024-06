Amíg a kereslet helyreáll, a költségek megvágásával egyensúlyozhatnak a kkv-k

A Portfolio ingyenes konferenciasorozatának legutóbbi, herceghalmi állomásán a gazdasági teljesítményen, az inflációs várakozásokon túl, szó volt a kkv-k számára elérhető költségoptimalizálási lehetőségekről is. Jövőre 3%-os inflációra és a következő időszakban valamelyest mérséklődő energiaárakra számítanak a szakértők.

A "Fókuszban a kkv versenyképesség" című konferencián Herceghalom polgármestere, Csizmadia Zsuzsanna tartotta a megnyitót, amely során a térség, a település pénzügyi lehetőségeiről, bevételi forrásairól is beszámolt, csakúgy, mint a település turisztikai, oktatási helyzetéről.

Csizmadia Zsuzsanna

Gazdasági kilátások

Idén még az inflációs hullámzás lesz jellemző, de jövőre 3 százalék körüli árnövekedés várható Magyarországon - mondta el előadásában Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium makrogazdasági elemzésért felelős helyettes államtitkára. Az előadás során szó volt az ország gazdasági teljesítményéről, az nyersanyagárak változásáról, az agrárcikkek, valamint a termelői árindex csökkenéséről, az energiaárak mozgásáról és az olajár hullámzásáról is.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy a kormány szándéka a növekedés helyreállítása, a gazdaság újranyitása, amely több pillérre épül: a fogyasztás helyreállítására, a termelés és beruházás serkentésére és a munkaerőpiaci aktivitás fokozására.

“Magyarország gazdaságát a beruházásoknak, illetve az exportnak kell húznia, ezért beruházás- és exportvezérelt pályán szükséges tartani a gazdaságot. Az első lépés azonban a kereslet helyreállítása" - mondta el Suppan Gergely. Az exportpiac kapcsán hozzátette, hogy uniós szinten is egy egységes támogatási rendszerre van szükség, hogy a versenyképesség javítható legyen. Végül a kamatkörnyezetről elmondta, hogy a piaci várakozások szerint még egy 25-50 bázispontos csökkentés várható, de összességében lassulhat a kamatcsökkentési ciklus. Éppen ezért fontos, hogy legyenek olyan programok, mint a Baross Gábor Hitelprogram, vagy az április 30-án indult Kkv Technológia Plusz Hitelprogram.

Suppan Gergely

A kamara szerepe a gazdasági életben, a térség gazdasági helyzete és kilátásai

Dr. Vincze Gábor, Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára előadásában elmondta, hogy több, mint 230 ezer vállalkozás van Pest vármegyében a KSH adatai szerint, a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) kamarai nyilvántartásában ebből 75 ezer egyéni, és 74 ezer társas vállalkozás szerepel. A megyében nyilvántartott nagyvállalatok munkaerőpiaci szerepét jól megmutatja, hogy összesen mintegy 63 ezer főt foglalkoztatnak.

A főtitkár bemutatta a különböző járások jellemzőit gazdasági, népességi, vállalati szempontokból, valamint a kamara szerepét a vállalkozásfejlesztésben.

Vincze Gábor

Versenyelőny az energiafelhasználásban

Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője előadásában az energiafelhasználási szempontok változásáról számolt be. A földgáz-fogyasztás folyamatosan csökken, a villamos energia oldaláról is mérséklődés látható, a fogyasztás és az ipari termelés nem állt helyre, ebből kifolyólag az energiaárak csökkenésére számít a piac.

Várakozásaink szerint a tőzsdei árindexált termékekkel jobban járnak a vállalkozások, szemben a fix áras energiaszerződésekkel.

- emelte ki Szalai Sándor. Előadásában kitért a naperőművek hatásaira, a fenntarthatósági eredmények versenyképesség növelő pozitívumaira, a zöld energia szerződésekre, amelyekben származási garanciával biztosítják, hogy valóban zöld energiát vételeznek a vállalatok. A 100 százalékos zöld energia vételezés általában 70%-ban napenergiával oldható meg, míg főleg az esti órákban, amikor ez nem lehetséges, a származási garanciák biztosítják, hogy valóban megújuló forrásból származik az energia. A szakértő hozzátette, hogy az E.ON energetikai szakreferens szolgáltatásokat is nyújt, valamint a vállalkozások energiamegtakarítási beruházásait is támogatja különböző szolgáltatásokkal.

Szalai Sándor

Rejtett költségek leleplezése

A banki díjak csökkentése és a megfelelő finanszírozási struktúra kialakítása érdekében mutatott be ajánlásokat dr. Nagy Kálmán, kisvállalati finanszírozási szakértő a Bankmonitortól. A számlaköltségek kapcsán elhangzott, hogy a mikro-, és kisvállalati szektorban az éves banki költségek akár az éves árbevétel 3%-át is elérheti, az adózott eredménynek pedig 8%-át. Nagy Kálmán több valós példán keresztül mutatta be, hogy mekkora összegű megtakarítások érhetők el a banki költségek optimalizálásával. Például egy 3,5 milliárd árbevételű cég esetében a banki költségeket 3 millió forinttal tudták csökkenteni, anélkül hogy a vállalatnak bankot kellett volna váltania.

Nagy Kálmán

