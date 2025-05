Debrecenben a Portfolio: a legnagyobb nevek érkeznek a legfontosabb gazdasági témákkal

Debrecen, a kelet-magyarországi régió innovációs és üzleti központja ad otthont június 4-én a Portfolio Kelet-magyarországi Gazdasági Fórumának. A Hotel Divinusban megrendezésre kerülő esemény kiváló lehetőséget kínál a vállalkozások számára a gazdasági kihívások és lehetőségek megismerésére. Az előadók között ott lesz a KAVOSZ vezérigazgatója, az NGM helyettes államtitkára, a BÉT igazgatója, és a Portfolio több elemzője is.

A Kelet-magyarországi Gazdasági Fórum a régió vállalkozásainak megkerülhetetlen eseménye: a konferencia célja, hogy átfogó képet nyújtson a magyar gazdaság aktuális helyzetéről, és konkrét eszközöket kínáljon a vállalatok versenyképességének növeléséhez. A rendezvény kiemelt hangsúlyt fektet a helyi és régiós vállalatok támogatására. Legyen szó mikro-, kis- és középvállalkozásokról vagy nagyvállalatokról, minden résztvevő értékes információkhoz juthat a megalapozott üzleti döntéshozatalhoz.

A konferencia programja a legaktuálisabb témákat öleli fel.

A résztvevők első kézből értesülhetnek a magyar gazdaság várható pályájáról, a forint árfolyamának alakulásáról és az inflációs kilátásokról.

Emellett olyan kulcsfontosságú kérdésekre is választ kaphatnak, mint a térségi béremelkedésből és költségnövekedésből adódó kihívások kezelése, vagy a vállalati működési hatékonyság javításának lehetőségei.

A helyi kis- és közepes vállalatoknak is érdemes figyelniük, hiszen a régióban induló új gyárak komoly lehetőséget jelentenek a beszállítók számára, hosszú távon is hatással lehetnek működésükre. A fejlesztések hatással lesznek a teljes régió gazdaságára: fellendíthetik az építőipart, az ingatlanpiacot, a logisztikai területeket, a turisztikai- és szállodafejlesztéseket. A rendezvény előadói bemutatják ezeket a lehetőségeket, segítenek a megfelelő finanszírozás megtalálásában, és támogatják a régiós vállalatokat hatékonyságuk, versenyképességük növelésében.



A konferencián szó lesz többek között a Széchenyi Kártya Program aktualitásairól, a 0%-os EU-s vállalkozásfejlesztési hitelekről, a debreceni városfejlesztési programokról, az energiahatékonyságban és a digitalizációban rejlő versenyelőnyről, és a magyar cégeket is érintő vámháború hatásairól.

Innovatív megoldások a vállalati szektor számára

A Kelet-magyarországi Gazdasági Fórum 2025 kiemelt témái között szerepelnek:

Merre tovább magyar gazdaság? Kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet

Magyar versenyképesség régiós összevetésben, az innovációvezérelt növekedés elemei

Milyen hazai források, hitelprogramok állnak a vállalatok rendelkezésére a válságkezelésben?

A költségoldali versenyhátrány kulcsa: energiaárak és energiabeszerzési feltételek, energiahatékonysági beruházások

Kormányzati támogatás a vállalkozások védelmében, pályázati lehetőségek, a hazai innovációs ökoszisztéma fejlesztése

Munkaerőpiaci kihívások nehezített pályán

Digitalizáció - A vállalati szektor hatékonyságnövelési Szent Grálja

Vállalati kerekasztal: saját tapasztalatok a versenyképességről, a stabilitásról

A konferencia előadói között a gazdasági élet kiemelkedő szereplői és szakértőit találhatjuk:

Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere

Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Kasziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóságának igazgatója

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja

Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Fetter István, a CIB Csoport kisvállalati divízió vezetője

Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. igazgatója

Nagy Attila, a HOLD Alapkezelő vezető online vagyonkezelője

Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője

Leskó László, a Yettel Magyarország Zrt. B2B Managere

Zónai Roland, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) projektmenedzsere

Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője

Szelényi Viktor, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletfejlesztési igazgatója

A Kelet-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy átfogó képet nyújtson a magyar gazdaság aktuális helyzetéről, különös tekintettel a régió kihívásaira és lehetőségeire. A konferencia három fő szekcióban tárgyalja a vállalkozások számára legfontosabb témákat, beleértve

a finanszírozási lehetőségeket, a vállalkozásfejlesztést és a makrogazdasági kilátásokat.

Regisztráljon most a Kelet-magyarországi Gazdasági Fórumra, és legyen részese a régió gazdasági jövőjét alakító beszélgetéseknek. A korlátozott számú jegyek gyorsan fogynak: Kattintson ide a regisztrációhoz és további információkért!

