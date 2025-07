Még lehet pályázni az Év Zöld Innovációja díjra! - Mutatjuk a részleteket

Július 20-ig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keressük az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a 2025. szeptember 4-i éves fenntarthatósági találkozón, a Portfolio Sustainable World konferencián mutatunk be és díjazunk. Az Év Zöld Innovációja kategóriában azon megoldásokat várjuk, amelyek új választ adnak egy meglévő problémára, új szemléletet hoznak a fenntarthatóság alkalmazásában, vagy akár már régóta létező, alkalmazott technológiákat, termékeket, folyamatokat új megközelítéssel alkalmaznak. A jelentkez és menetéről részletesen is beszámolunk.

A hazai piaci szereplők különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2025-ben is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén már 7 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket, amelynek egyike az Év Zöld Innovációja.

Az "Év Zöld Innovációja" kategória esetén azon pályázók jelentkezését várjuk – vállalatmérettől függetlenül -, akik új választ adnak egy meglévő problémára, új szemléletet hoznak a fenntarthatóság alkalmazásában. A pályázatra egyaránt várunk már megvalósított, de még gyerekcipőben járó technológiai megoldásokat; termékeket, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatósági célok eléréséhez; szolgáltatásokat, amelyek új aspektusból támogatják a fenntarthatóbb gazdaságot, társadalmat, gondolkodást; valamint akár már régóta létező, alkalmazott technológiákat/termékeket/folyamatokat, amelyeket új megközelítéssel alkalmazva előre mozdíthatók a fenntarthatósági célok.

A pályázatok ezen az oldalon küldhetők be 2025. július 20-ig.

A jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalatonként több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával), valamint a korábbi években jelentkező vállalatok pályázatait is várjuk az elmúlt egy év programjainak, eredményeinek részletezésével.

További kategóriák:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Beruházása Az Év Jó Ügye Az Év Zöld Példaképe

A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el.

A Green Cloud és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.

A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2025. SZEPTEMBER 4-ÉN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.

A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.

Portfolio Sustainable World 2025 Szeptember 4-én újra együtt a fenntarthatóságért elkötelezett vállalati szektor! Ha a céged már felismerte, hogy versenyképességi, stratégiai és stabilitási ügy, hogy fenntarthatóbbá váljon akár a termékeit, szolgáltatásait, vagy a saját működését illetően, akkor várjuk a Sustainable World 2025 konferencián! Inspirálódjuk, tanuljunk, alakítsunk új kapcsolatokat közösen!

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos