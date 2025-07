Keressük az Év Zöld Nagyvállalatát! - Még lehet pályázni a díjra

Még július 20-ig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keressük az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a 2025. szeptember 4-i éves fenntarthatósági találkozón, a Portfolio Sustainable World konferencián mutatunk be és díjazunk. Az Év Zöld Nagyvállalata és az Év Zöld Ipari Nagyvállalata kategóriában azokat a jelentkezéseket és jelöléseket várjuk, akik a vállalat működésében, valamint a kínált termékek és szolgáltatások esetében is törekszik a fenntartható megoldások alkalmazására, ezzel valós példát mutatva más vállalatok számára. A jelentkez és menetéről részletesen is beszámolunk.