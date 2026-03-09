Parázs viták az AI-ról: bemutatjuk a mesterséges intelligencia valódi arcát

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Rendhagyó formátumot hoztok az AI in Business konferenciánkra. Mi az alapötlete és célja az AI-ról szóló vitáknak, mit vihethaza belőle a közönség?

Az elmúlt években sok konferencián fordultunk meg akár hazai, akár nemzetközi viszonylatban. A legtöbb helyen azt tapasztaltuk, főleg az AI kapcsán, hogy a színpadon inkább a pompa és a máz kerül előtérbe, míg a folyosókon gyakran az árnyoldalakat, félelmeket is meg-meg lehet hallani. Mindenképp szerettük volna felszínre hozni ezt a kettősséget, és lehetőséget teremteni arra, hogy azonos körülmények között lehessen egy adott kérdést körbejárni, akár pro akár kontra oldalról. Az egész pedig azt segítse, hogy a hallgatóság tudjon inspirálódni, és az érme mindkét oldalát megismerve tudjon elindulni a saját útján. Emellett pedig hiszünk abban, hogy a konstruktív vita – ahol érvek és ellenérvek tudnak megfelelő hangnemben találkozni – visz előre nagyon sok kérdéses helyzetet. Ahogy az adatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a döntéseink nagyobb arányban szolgálják a szervezetünk vagy saját érdekeinket, úgy szerintem a vita is tudja ezt támogatni.

Sólyom Balázs Trendency, Chief Data Officer Sólyom Balázs pályafutása 2009-ben kezdődött az Invitelnél, ahol előbb gyakornokként, majd 2010-től online marketing tanácsadóként tevékenykedett. 2013-ban kérték fel az online terület vezetésére, ami … Tovább

Ha jól tudom, volt már ennek egy a formátumnak egy kisebb próbája, mi az, ami miatt továbbviszitek ezt a platformot?

2025 őszén szerveztünk egy üzleti reggelit, ahol csordultig sikerült tölteni egy budapesti hotel rendezvénytermét, és szerencsére az asztalokra kihelyezett ételek nem a színpadon landoltak. A közönség végig aktív résztvevője volt az eseménynek, és várakozáson felüli pozitív visszajelzést kaptunk mind a platform, mind a témák, mind pedig a szereplők tekintetében. Úgy gondolom sikerült egy olyan platformot és olyan formában színpadra vinni, aminek helye van a hazai konferencia palettán, és szeretnénk ennek a terjedését elősegíteni. Ha esetleg valaki kíváncsi arra, hogy egy márka építő és egy MI tudós hogyan vitatkozik arról, hogy elbutít-e minket az AI, az megteheti itt.

Hogyan, miként választjátok ki, hogy milyen téma lenne megfelelő egy eseményre?

Data&AI divíziónk 30 fő feletti szakértővel bír, akik a legnagyobb szerencsénkre szeretik és követik a történéseket ebben a témában – ehhez persze hozzájárul, hogy nagyon diverz háttérrel rendelkeznek a szóban forgó kollégák, így nagyon könnyen össze lehet szedni érdekes témákat és felvetéseket.

Azonban önmagában ez még nem elég, végig kell gondolni, hogy milyen hátterű, érdeklődésű ember lenne az ideális ebbe a beszélgetés és hogy van-e ilyen szakértő a látókörünkbe. A téma önmagában semmit sem ér, ha a vitapartnerek nem tudják megtölteni megfelelő tartalommal – szerencsére eddig, remek szakemberekkel dolgozhattunk együtt, és a márciusi rendezvény kapcsán is nagyon jók az előjelek az eddigi egyeztetések után.

Mit vársz a Portfolio AI in Business rendezvénytől, van olyan vita, amiben szívesen megméretnéd magad?

Bízunk benne, hogy sikerül megmutatni a rendezvény közönségének, hogy miért látunk potenciált ebben a platformban. Ezzel pedig hozzáteszünk ahhoz is, hogy a hallgatóság perspektívája tovább szélesedjen, esetleg olyan pontokat is megvilágítva, amire ő nem gondolt, vagy nem úgy gondolt. Mindezt pedig szórakoztató módon tesszük. Habitusomból fakadóan, kevés olyan vita van, amibe ne szállnék be hatalmas lelkesedéssel, de szerencsére ehhez párosul már annyi tapasztalat, hogy előre engedem a téma szakértőit. Ebben a platformban nekem az különösen tetszett, hogy a hallgatóság soraiban el tudunk gondolkodni azon, hogy mit válaszoltunk volna mi egy ilyen helyzetben – ami talán abban is segíthet, hogy másnap a saját munkahelyén lefolytatott beszélgetésekben jobban tud majd reagálni a témát illetően.

Hogy látod, az elmúlt években miként alakult az AI-piac?

Nagyon ambivalens érzéseim vannak az AI kapcsán. Kétségtelen, egy új ipari forradalmat élhetünk meg, mindezt olyan tempóban, amihez foghatót szerintem még senki sem látott, tapasztalt. Nehéz megmondani, hogy ez hova vezet, hiszen kis túlzással hetente jönnek olyan változások, amik a korábbi irányokat felborítják, vagy újra terveztetik. Pengeélen táncolnak iparágak, megoldások és betonbiztosnak gondolt üzleti modellek, de még az sem fix, hogy egy esetleges leesés után mi következik. Emellett a látványpékségek viszont még kitartanak, hatalmas a túlkínálat, és bizonyos szemüvegen keresztül az AI mindenre is jó – de azért a valóság továbbra sem ennyire rózsaszín. Bármennyire is demokratizál egyes területeket az LLM, sok hiányosságot, vagy invesztíciót nem tud eltüntetni. Az viszont továbbra is igaz, hogy nehéz olyan use case-t mondani, amit ne lehetne jobbá tenni az adatokkal és az AI segítségével – ha netán ebben valaki szeretne próbára tenni minket, a konferencián bátran megteheti.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A cikk támogatója a Trendency.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.