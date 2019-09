Bepillantottunk a titkos üzembe, ahol a magyar katonai gépeket gyártják

Airbus Gyárlátogatás (galéria, 8 kép)

20 darab H145M többcélú katonai helikoptert rendelt Magyarország az Airbus Helicopterstől, az első 8 darabon már a fő darabegységek szerelése folyik, 6 végszerelés alatt van, a 6-ból 4 röpképes állapotban van, 2 már repült. A 4 repülésképes gép érkezik majd Magyarországra még idén. Az összes helikoptert 2021 végéig szállítják majd le a Honvédségnek.A gépeket az Airbus Helicopters donauwörthi üzemében szerelik össze és repülik be. Az üzemben a munka szinte teljes egészében manuálisan folyik, a gyártás nagyon kis részben gépesített. Ennek oka, hogy a helikoptereket a megrendelői igényeknek megfelelően nagyon eltérő paraméterekkel, kiegészítőkkel, funkciókkal, eltérő célokra gyártják, így a jelenlegi technológiai fejlettség miatt nem is lehet jelentős mértékben automatizálni ezeknek a gépeknek a gyártást.Érdekesség, hogy egyébként az üzemben tilos volt fotózni, hiszen számos titkos, katonai célra készülő megrendelést teljesít a vállalat, így az Airbus Helicopters helyszínen készült, hivatalos képeiből tudunk csemegézni.Érdemes megjegyezni, hogy egyébként az Airbus Helicopters Magyarországon, Gyulán is építene egy gyárat. Ennek részleteiről kérdeztük Gregor von Kursellt, az Airbus Helicopters sajtóigazgatóját, aki elmondta, hogy még csak szándéknyilatkozat szintjén áll a dolog, így az üzem pontos paramétereiről, funkcióiról, illetve arról, hogy hány embernek ad majd munkát, még korai spekulálni.